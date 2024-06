Combate à dengue, aulas de vôlei e mais destaques de Rio Grande da Serra

Dia D de vacinação contra a Poliomielite (08/06)



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado, dia 08 de junho, o Dia D de vacinação contra a Poliomielite na UBS Santa Tereza.



Confira mais informações abaixo:



– Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite



– Crianças na Faixa etária de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias serão vacinadas com vacina oral poliomielite (VOP) de forma indiscriminada, desde que já tenham recebido, o esquema primário (3 doses) com vacina inativada poliomielite (VIP).



– Documentação obrigatória: Documento com foto e CPF da criança, cartão do SUS e carteirinha de vacinação. Devendo estar acompanhada por um adulto responsável.

Alteração de trecho: Feira de domingo – Rua Agostinho Cardoso



Devido realização do Concurso Público Municipal que acontece domingo (09/06) na EE Cassiano Ricardo, ocorrerá alteração do trecho da Feira Livre da Rua Aurélio Figueiredo para a sua continuação na Rua Agostinho Cardoso.



Fique atento(a)!

TODOS CONTRA A DENGUE!



Ajude a combater os criadouros do mosquito transmissor!



Acompanhe no post, as principais ações que devemos ter para evitar a proliferação do mosquito.

PAT DE RIO GRANDE DA SERRA

O PAT de Rio Grande da Serra está com oportunidade de trabalho



Os Interessados deverão comparecer ao PAT portando currículo atualizado para retirada da carta de encaminhamento.

Aulas de Vôlei

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer realiza aulas para as turmas de Voleibol na Quadra Municipal.

Inscreva-se aqui!



Mais informações:

Secretaria de Esporte e Lazer

Tel: (11) 2770 – 0178

Aulas de Futsal Feminino

Inscrições abertas – Aulas de Futsal feminino



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para turmas de Futsal feminino.



Confira requisitos abaixo:

A partir de 15 anos

Aulas:

Sexta-feira das 19h às 20h30

Local:

Quadra Municipal

Documentação necessária:

RG e CPF (cópia)

Comprovante de Residência (cópia)

1 Foto 3×4

Mais informações:

Secretaria de Esporte e Lazer

Tel: (11) 2770 – 0178

Giro da Semana



Confira no Giro desta semana, o Programa de Autonomia Alimentar na Infância!

