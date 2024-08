Comando de Bombeiros do Interior 2 comemora 4 anos de trabalho na região de Bauru

O Comando de Bombeiros do Interior 2 comemorou nesta terça-feira (7) o aniversário de quatro anos da unidade, que fica localizada no bairro Aviação, em Bauru.

Além da cidade, o CBI-2 atende as regiões de Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba, beneficiando uma população estimada de 9 milhões de pessoas.

Durante o evento, realizado na sede da unidade, foram entregues o colar e a medalha Heróis de Fogo, como forma de agradecimento a autoridades civis e militares que contribuíram de alguma forma para o Corpo de Bombeiros e à população paulista.

“Vocês não estão sozinhos. Estaremos sempre ao lado dos senhores, ajudando a melhorar as condições de trabalho e dar mais valorização para continuarem atendendo com excelência a população do estado de São Paulo”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, um dos agraciados com a condecoração.

Durante a atual gestão foram entregues 28 viaturas para os bombeiros nas regiões atendidas pelo CBI-2. Além disso, em 2023 foram realizados quase 200 mil atendimentos em toda a área de cobertura.

Galeria de eternos comandantes

O atual comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Nilton César Zacarias, parabenizou o efetivo pelo trabalho realizado na unidade e lembrou dos 24 bombeiros do CBI-2 que estiveram na missão humanitária do Rio Grande do Sul.

O coronel comandou o CBI-2 por quatro anos, saindo no começo de 2024 para assumir o cargo de comandante-geral da corporação. Ele recebeu uma homenagem ao final da solenidade e ganhou um quadro na Galeria de eternos comandantes da unidade.