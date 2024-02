Comandado por Xuxa Meneghel, o maior carnaval em alto mar do mundo está prestes a acontecer

Além dos shows já confirmados de Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Olodum e Monobloco, os passageiros também terão a chance de participar de festas temáticas, encontrar personagens do universo Xuxa e terão a presença de outros convidados especiais. É diversão garantida para todos.

Promovido pela PromoAção, a maior empresa de festival temático navegante do mundo, o Navio da Xuxa conta com uma proposta inovadora e divertida, o evento está conquistando um número cada vez maior de fãs e tem se destacado tanto na mídia nacional quanto na internacional.

A primeira edição do Navio da Xuxa, realizada em março de 2023 em comemoração aos 60 anos da rainha, foi um verdadeiro espetáculo em alto mar. Com todas as cabines esgotadas, mais de 4.000 baixinhos tiveram a oportunidade de navegar ao lado da loira e de convidados especiais, e o evento ganhou grande destaque na mídia.

Agora, repetindo o sucesso do ano anterior, o Navio da Xuxa partirá do Porto de Santos no dia 22 de fevereiro, prometendo uma festa única nos oceanos. O transatlântico Preziosa, da MSC, será o palco dessa grande celebração, com capacidade para receber 4.335 passageiros distribuídos em mais de 1700 cabines.

As últimas cabines para o ‘CarnaXuxa’ estão disponíveis no site da PromoAção e nas redes sociais do projeto. Essa é uma oportunidade única de fazer parte do universo Xuxa e reviver momentos inesquecíveis.