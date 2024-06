Comanche inova com remix e inteligência artificial na música Lute, Acredite e Tenha Fé

O musico compositor Comanche acaba de lançar recentemente o inspirador remix

empoderador da canção “Lute, Acredite, Tenha Fé!”, faixa do seu álbum “Positividade”

lançado em março.

O remix, já se encontra disponível no canal oficial do artista no YouTube e em seu site,

prometendo tocar os corações e inspirar os ouvintes na luta diária.

Na letra, Comanche encoraja as mulheres a não desistirem de seus sonhos, lutando com

determinação e crença em si mesmas. Ele canta sobre acreditar no poder interior de cada

um e ter coragem de ir atrás dos objetivos, sem medo de arriscar ou se deixar deter pelas

barreiras.

A música transmite a ideia de que todas as pessoas possuem o poder de mudar suas

realidades e conquistar o que almejam, desde que acreditem firmemente nisso e se

dediquem a transformar as metas em realidade. Não importam os desafios, basta ter fé no

próprio potencial.

Além do remix empoderador, Comanche lançou um videoclipe produzido pela CR

Produções. Inovando, o clipe traz um personagem feminino desenvolvido pelo próprio

artista com inteligência artificial fazendo do artista o primeiro rapper a explorar essa

abordagem única no gênero.

Esse lançamento cria uma experiência imersiva e levar uma mensagem de esperança,

gratidão e determinação às mulheres de todo o país.

Para mais informações sobre o artista visite o canal oficial do artista no YouTube e seu site

oficial.