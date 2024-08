Com vitória na fase maratona, Bruno Varela garante vice-liderança geral nos UTVs

O Rally dos Sertões é um verdadeiro jogo de tudo ou nada e a dupla Bruno Varela e Aristóteles Fiuza teve dois dias de sentimentos mistos nas etapas que compreenderam a fase maratona da competição. Tendo como palco a cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, os competidores tiveram o prazer de uma vitória na terça-feira (27) e o dissabor de problemas com o carro nesta quarta-feira.

A maratona é uma das partes mais complexas de todo o rally, na qual os pilotos e navegadores só podem mexer em seus carros por, no máximo, 90 minutos, sem ajuda externa da equipe. Esse fator torna mais caro qualquer erro ou problema no carro para a disputa da competição.

Bruno e Ari terminaram a primeira “perna” da maratona na terceira colocação, mas foram declarados vencedores após uma correção de resultados, com 5h20min40s97 da especial de 418 km, a quarta da competição. Porém, quando largaram para a quinta especial nesta quarta-feira, piloto e navegador já tinham total consciência que seria um grande desafio: o Maverick R #110 estava com problemas de potência.

Eles finalizaram em 18º. Na classificação geral, a diferença para os líderes Denisio do Nascimento/Gunnar Dums, que somam 19h23min02s66 ficou em apenas 56 segundos. Com três dias pela frente, Bruno continua firme na disputa.

Superação de Rodrigo Varela – Ainda na primeira parte da maratona, a dupla Rodrigo Varela e Matheus Mazzei vinha com um bom ritmo. Porém, uma pedra na entrada de uma curva no quilômetro 51 acabou fazendo Rodrigo perder o controle do Maverick R #102 da Varela Can-AM Monster Energy, batendo em uma árvore. O abandono da especial foi inevitável.

Já nesta quarta-feira, na segunda parte da maratona que teve 263 km disputados, a dupla conseguiu retomar o ritmo e anotar 2h58min55s57, ficando a 1min55s75 de distância dos vencedores da especial, Rodrigo Luppi/Maikel Justo. Zé Hélio/Julio César Zavatti fecharam o top-3 com 2h59min41s16.

O dia também foi favorável para Reinaldo Varela/Túlio Taniguchi, com o Maverick R #120, que finalizaram a quinta especial em quarto lugar na classe UTV Over Pro.

O Rally dos Sertões continua sua programação com a disputa da sexta etapa nesta quinta-feira, saindo de Luís Eduardo Magalhães até Formosa, em Goiás. Serão 634 km totais, sendo 218 km cronometrados. A disputa segue até 31 de agosto, quando será finalizada em Brasília (DF).

Top-5 da 5ª especial, de um total de 8, Luís Eduardo Magalhães (BA) até Luís Eduardo Magalhães, 263 km

1º Rodrigo Luppi / Maikel Justo – Luppi Racing, 2h56min59s82

2º Rodrigo Varela / Matheus Mazzei – Varela Can-AM Monster Energy, + 1min55s75

3º Zé Hélio / Julio Cesar Zavatti – Zé e os Caras, + 2min41s34

4º Francesco Franciosi / Egon Franciosi – Cotton Racing, +3min30s11

5º Tomas Luza / Flávio França – Cotton Racing, + 3min36s25

Top-5 da categoria UTV da 32ª edição do Rally dos Sertões após a 5ª especial

1º Denísio do Nascimento / Gunnar Dums – Bompack Racing, 19h23min02s66

2º Bruno Varela / Ari Fiuza – Varela Can-AM Monster Energy, + 56s75

3º Tomas Luza / Flávio França – Cotton Racing, + 2min56s05

4º Zé Hélio / Julio Cesar Zavatti – Zé e os Caras, + 15min56s91

5º Adriano Benvenutti / Ivo Mayer – Transben Racing, +17min20s20



32ª edição do Rally dos Sertões BRB

Dia 07

Etapa 06, 29/08

Trecho: Luís Eduardo Magalhães (BA) → Formosa (GO)

Deslocamento: 416km

*Especial (trecho cronometrado): 218km

Total: 634km

Dia 08

Etapa 07, 30/08

Trecho: Formosa (GO) → Formosa (GO)

Deslocamento: 148km

*Especial (trecho cronometrado): 349km

Total: 497km

Dia 09

Etapa 08, 31/08

Trecho: Formosa (GO) → Brasília (DF)

Deslocamento: 130km

*Especial (trecho cronometrado): 133km

Total: 263km