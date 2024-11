Com vitória de Sinner, Itália conquista terceiro título na Copa Davis

A Itália reafirmou sua hegemonia no cenário do tênis ao conquistar, pela terceira vez em sua história, a cobiçada Copa Davis.

A vitória foi assegurada neste domingo em Málaga, na Espanha, onde Jannik Sinner, atual líder do ranking mundial, derrotou o holandês Tallon Griekspoor por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em uma disputa que se estendeu por uma hora e 35 minutos. Antes disso, Matteo Berrettini, também representando a Itália, havia triunfado sobre o holandês Van de Zandschulp com um placar de 6/4 e 6/2.

Este triunfo marca o segundo título consecutivo da Itália na competição, tendo sido campeã também no ano anterior, além de um título anterior em 1976. Por outro lado, a Holanda estreava em uma final de Copa Davis e esbarrou na falta de experiência necessária para alcançar a vitória.

“Foi um ano extraordinário. Sinto imenso orgulho de nossa equipe. Há um esforço contínuo por trás desse sucesso. Estamos extremamente felizes por erguer este troféu novamente. O dia foi tenso e desafiador, mas estamos contentes por repetir essa conquista. A atmosfera aqui faz parecer que estamos na Itália”, declarou Sinner, que encerrou a temporada de forma impecável com oito títulos, incluindo a Copa Davis.

Jannik Sinner estabeleceu um feito inédito ao se tornar o primeiro tenista a conquistar dois títulos de Grand Slam, vencer o ATP Finals e a Copa Davis em uma única temporada. Ele encerrou o ano com notáveis 73 vitórias e apenas seis derrotas e igualou Roger Federer como o único outro jogador a ganhar pelo menos um set em todas as partidas disputadas durante o ano desde 2005.

Na final contra Griekspoor, Sinner enfrentou uma dura batalha no primeiro set. Sem quebras de serviço ocorridas até então, o desempate foi necessário. Demonstrando serenidade e precisão, Sinner prevaleceu por 7/6 (7/2), destacando-se pelos impressionantes 12 aces e 17 winners.

No segundo set, Griekspoor esboçou resistência ao liderar inicialmente o placar. No entanto, sucumbiu à pressão após ter seu serviço quebrado três vezes pelo italiano. Mesmo defendendo três match points no game final, não conseguiu evitar a derrota por 6/2 frente ao melhor jogador do mundo na atualidade.