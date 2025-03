Com Vitor Roque em campo, Palmeiras treina finalização de olho no Choque-Rei

O Palmeiras continua sua rotina de treinos intensivos na preparação para o confronto decisivo contra o São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. No último sábado, o técnico Abel Ferreira liderou mais uma sessão de treinamento na Academia de Futebol, visando otimizar o desempenho da equipe.

A atividade teve início com uma série de exercícios de ativação muscular realizados no centro de excelência do clube, preparando os jogadores para os desafios que viriam a seguir. Após essa fase inicial, o elenco se deslocou para o campo, onde se dedicou a trabalhos técnicos em espaços reduzidos. Essas atividades foram estruturadas com objetivos específicos, conforme orientações da comissão técnica, buscando aprimorar aspectos táticos e individuais.

Posteriormente, a equipe foi dividida em três grupos, sendo que dois times jogaram no gramado enquanto um terceiro ficou fora, totalizando sete atletas em cada grupo. Essa dinâmica permitiu que os jogadores trabalhassem em situações variadas de jogo, estimulando a competitividade e a integração entre os atletas.

Para finalizar o treinamento, alguns jogadores se concentraram na melhoria de cruzamentos e finalizações, habilidades essenciais para garantir um bom desempenho na próxima partida. O foco da comissão técnica permanece em fortalecer a equipe para enfrentar um dos maiores rivais e buscar uma vaga na final do torneio estadual.