Com valor de R$ 102, Auxílio Gás paga hoje (10) para NIS 1

O Auxílio Gás, um importante benefício social oferecido pelo governo brasileiro, busca aliviar o custo do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Em dezembro, este auxílio será pago às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), começando com aquelas cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 1. O valor estabelecido para este mês é de R$ 102, refletindo o preço médio do botijão de gás de 13 kg.

Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário que a família esteja registrada no CadÚnico e tenha pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Este critério garante que o benefício seja direcionado às famílias que mais necessitam, priorizando a inclusão social e o bem-estar econômico. Além disso, a legislação que criou o programa estabelece que a mulher responsável pela família terá preferência no recebimento, uma medida que reconhece a importância das mulheres na gestão familiar e busca apoiá-las especialmente em contextos vulneráveis. Mulheres vítimas de violência doméstica também são priorizadas, demonstrando um compromisso com a proteção e empoderamento feminino.

Com previsão de durar até o final de 2026, o Auxílio Gás representa um esforço contínuo do governo para diminuir os efeitos da inflação sobre itens essenciais, como o gás de cozinha. Este benefício foi mantido integralmente após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição no final de 2022, assegurando que as famílias continuem recebendo suporte financeiro adequado para atender suas necessidades básicas.

À medida que se avança para outras etapas do programa Bolsa Família, compreender os benefícios e critérios dos auxílios adicionais se torna fundamental para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Essa compreensão facilita não apenas o acesso aos benefícios mas também contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos familiares.