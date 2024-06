Com três palcos dedicados a shows, Virada ODS promete agitar o fim de semana paulistano

Em sua terceira edição, a Virada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), traz shows diversos para todos os públicos. Entre os dias 22 e 23 de junho, das 10h às 22h, quem for ao Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes, poderá conferir shows e apresentações exclusivas em três palcos diferentes, com nomes como Renato Teixeira, Paula Mattos, Rincon Sapiência e muito mais.

O primeiro dia da Virada ODS, no palco principal, inicia ao tom da moda de viola, com o grande Renato Teixeira, mostrando que de “caipira, pira, pora” todo mundo tem um pouco. Neste clima, com “Que sorte é a nossa” Paula Mattos, encerra as apresentações.

No domingo, 23, a groove vem com o instrumental do Black Mantra, deixando o seu recado com as afinações do metal. A despedida da Virada ODS 2024 chega cheia de swing e com um pé na África: “Essa batida faz um bem, diz de onde vem. Corpo não para de mexer dá até calor. É vitamina pra alma, melanina tem…”. Rincón Sapiência, o “Manicongo, certo?”, promete agitar o público com uma pegada carregada de ritmo, crítica e realidade.

Durante os dois dias, os palcos Chão e Vão Livre terão apresentações artísticas e fanfarras, das 11h às 17h. Em especial, grupos de Artistas Refugiados da América Latina, Caribe e África.

Todas as atrações da Virada ODS 2024 são gratuitas. A Virada ODS 2024, promovida pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), é segundo a ONU, o maior evento de ODS do mundo e será realizada nos dias 22 e 23 de junho no Vale do Anhangabaú e Praça das Artes, com uma grande e variada programação.

Confira a programação completa de shows:

Palco Principal – Sábado

18h – Orquestra Coração de Viola

19h – Renato Teixeira

21h – Paula Mattos

Palco Principal – Domingo

19h – Duo Àvuà

20h – Black Mantra

21h – Rincon Sapiência

Palco Chão (Em frente ao Palco Principal) – Sábado e Domingo

Às 14h e às 17h (NOS DOIS DIAS) – Apresentações artísticas andinas e fanfarras

17H no domingo – As Fanfarronas

Sábado e domingo no Palco Vão Livre – Praça Das Artes

10h, 12h, 14h, 16h- Moreira Acopiara

11h, 13h, 15h, 17h – Grupo de artistas refugiados da América Latina, Caribe e África coordenados pela Associação Latino-Americana de Arte e Cultura (ALAC)

3ª edição da Virada ODS

A Virada ODS da Prefeitura de São Paulo engaja e envolve a sociedade nas temáticas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), adotados na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável em 2015. O evento, que ocorrerá na Praça das Artes e no Vale do Anhangabaú, nos dias 22 e 23 de junho, inclui feira de artesanato, serviços públicos, atividades infantis, intervenções artísticas, palestras e shows. O Congresso ODS deste ano focará na educação e combate às desigualdades.

Serviço

Quando: 22 e 23 de junho, das 10h às 22h

Onde: Vale do Anhangabaú e Praça das Artes

Mais Informações: www.viradaodssp.sp.gov.br