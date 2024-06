Com telas de Tarsila, Museu Republicano de Itu abre nova exposição

O Museu Republicano de Itu abre no dia 4 de julho a nova exposição “Tarsila depois de Tarsila”, que apresenta telas pintadas pela artista Tarsila do Amaral (1886-1973) entre os anos 1930 e 1940. As obras são os retratos de homens que atuaram no cenário político e religioso do passado brasileiro, com destaque para participantes da “Convenção de Itu”, que foram encomendados pelo então diretor do Museu Paulista, Afonso Taunay.

Serviço:

Exposição “Tarsila depois de Tarsila”

Onde: Museu Republicano de Itu (Rua Barão de Itaim, 67, Centro – Itu/SP)

Quando: de 4 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h

Ingresso: gratuito

Informações: 11 4023.0240 / edu.mrci@usp.br

Sobre o Museu Republicano de Itu

O Museu Republicano de Itu está situado em um sobrado histórico onde se realizou, em 18 de abril de 1873, a Convenção Republicana de Itu, reunião de políticos e proprietários de fazendas de café para discutir as circunstâncias do país, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista.

O Museu é um importante ponto de referência para compreender a História e a Cultura Material da sociedade brasileira, com ênfase no período entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo como núcleo central de estudos o período de configuração do regime republicano no Brasil.

Além do movimento republicano e da primeira fase da República brasileira, trata também da história de Itu e região, com ênfase no século 19, destacando artistas ituanos desse período.