Com Tarcísio e Nunes, Marcha para Jesus percorre centro de SP nesta quinta (30)

A 32ª edição da Marcha para Jesus irá concentrar fiéis de igrejas cristãs a partir das 10h desta quinta-feira (30) na estação Luz do metrô, no centro de São Paulo, com destino à praça Campo de Bagatelle, na zona norte, onde foi montado o palco para as apresentações de música gospel e louvor.

Convidados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença. O presidente Lula (PT) também foi chamado pelo apóstolo Estevam Hernandes, organizador da marcha e fundador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, mas não confirmou.

Com o tema Dupla Honra, esta edição do evento faz referência ao versículo “Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra”.

Pouco antes da concentração, às 9h30, está programada a Marcha Kids, que irá reunir crianças com seus pais em frente à estação Tiradentes do metrô.

Entre as atrações confirmadas estão os cantores Roberto Thalles, Lukas Agustinho, Ton Carfi, Theo Rubia, Isadora Pompeo, Cassiane, Bruna Karla, Aline Barros, Valeska Mayssa, Midian Lima, Gabriel Asaph e Victin, além da dupla Jefferson e Suellen e os grupos Renascer Praise e Morada.

A organização irá recolher doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Serão disponibilizados dois pontos de coleta, ao lado da estação da Luz e na praça Campo de Bagatelle.

INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO AO LONGO DO TRAJETO

– Praça da Luz, nos dois sentidos – Das 21h de quarta às 10h30 de quinta

– Avenida Tiradentes, sentido aeroporto, entre a praça da Luz e rua dos Bandeirantes – Quinta, das 4h às 12h30

– Avenida Tiradentes, sentido Santana, entre as ruas Mauá e dos Bandeirantes – Quinta, das 7h às 12h

– Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre rua dos Bandeirantes e ponte das Bandeiras – Quinta, das 7h às 13h

– Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre ponte das Bandeiras e praça Campo de Bagatelle – Quinta, das 9h às 13h30

– Praça Campo de Bagatelle – Quinta, das 9h às 14h

– Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre praça Campo de Bagatelle e av. General Pedro Leon Schneider – Quinta, das 10h às 14h30

– Avenida Santos Dumont, nos dois sentidos, entre as av. General Pedro Leon Schneider e Braz Leme – Sexta (31), de 0h01 à 1h

LINHAS DE ÔNIBUS ALTERADA

– 9191/10 Jd. Elisa Maria – Bom Retiro

– 179X/10 Jd. Fontalis – Metrô Barra Funda

– 106A/10 Metrô Santana – Itaim Bibi

– 175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

– 107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

– 9717/10 Jd. Almanara – Santana

– 271C/10 Pq. Vila Maria – Terminal Princ Isabel

– 1156/10 Vila Sabrina – Pça. do Correio

– 118C/10 Jd. Pery Alto – Metrô Santa Cecília

– 119C/10 Vila Sabrina – Term. Princesa Isabel

– 701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

– 271P/10 Cangaíba – Pça. Do Correio

– 1178/31 São Miguel – Praça do Correio

– 1178/32 Abel Tavares – Praça do Correio

– 1178/42 Conj. Hab. Vl. Silvia – Praça do Correio

– 1178/33 Praça do Correio – São Miguel

