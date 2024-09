Com ‘SUPER’, Jão tem duas indicações ao Grammy Latino

Jão celebra um marco duplo em sua carreira: além de seu álbum ‘SUPER’ ter sido indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, ele também está concorrendo na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa com o single ‘Alinhamento Milenar’, composta em parceria com Pedro Tófani e Zebu. O anúncio oficial foi feito na manhã de hoje (17), confirmando o reconhecimento internacional do trabalho do artista.

‘SUPER’, lançado no final de 2023, é uma obra que mescla pop, baladas e uma profunda carga emocional, consolidando Jão como um dos principais nomes da música brasileira atual. Já a faixa ‘Alinhamento Milenar’ destaca-se pelo lirismo envolvente e pela produção refinada, que conquistou tanto crítica quanto público.

“To muito feliz pelo reconhecimento do Grammy Latino mais uma vez. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, disse Jão.

Com as indicações dessa edição da premiação, Jão já soma quatro no Grammy Latino, tendo sido indicado também com o album ‘PIRATA’ e o hit ‘Idiota’.

A cerimônia de premiação do Grammy Latino acontecerá em novembro, e Jão estará ao lado de grandes nomes da música latina, reafirmando sua relevância na cena musical contemporânea.