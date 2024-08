Com sucesso de “Só Fé”, Grelo tem 255% de aumento em streams na Deezer

“O resto é só fé, só fé, só fé” é o refrão que não sai da cabeça dos brasileiros. Dono do hit intitulado “Só Fé”, o cantor e compositor goiano Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, conhecido como Grelo, é sucesso atual nas redes sociais e também na Deezer.

A plataforma de música registrou um aumento de 255% em streams do artista desde o começo do mês até agora e divulgou a lista das 10 músicas mais ouvidas* de Grelo. Além de “Só Fé” ocupar o primeiro lugar do ranking, a diferença de streams entre a música #1 e a segunda colocada, “Vida Loka (Pt 1)”, é de 183%. Ou seja: o hit é HIT MESMO!

Confira o top 10 de Grelo na Deezer:

Só Fé Vida Loka (Pt 1) De Graça ou Pagando Perto De Você Dias De Luta Não Faz Sentido Alma De Pipa Eu Queria Mudar Longe e Se Querendo Cedo Ou Tarde

Além disso, a plataforma também revelou que a maioria dos ouvintes de Grelo reside nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Entre eles, 84% são homens e 16% são mulheres, principalmente na faixa etária de 18 a 35** anos.

*Dados analisados dentro do período de 05/08/24 a 19/08/24.

Menos de 18 anos: 0,48% / 18 a 25 anos: 24,63% / 26 a 35 anos: 52,42% / 36 a 45 anos: 19,12% / 46 a 55 anos: 2,65% / Mais de 55 anos: 0,71%.