Com show de Edson e Hudson e Frank Aguiar, semana de aniversário de Ribeirão Pires terá diversas atrações musicais

Ribeirão Pires se prepara para comemorar seus 70 anos com apresentação de grandes nomes da música brasileira. Entre os dias 19 e 24 de março, a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna recebe shows da dupla Edson & Hudson, Chico César e Geraldo Azevedo, Chambinho do Acordeon e Frank Aguiar. Com entrada solidária, os shows prometem não só celebrar a história da Estância, mas também arrecadar alimentos não perecíveis e ração para pets.

O pontapé inicial será dado no dia 19 de março, dia do aniversário da cidade, com a apresentação da dupla sertaneja Edson & Hudson, às 20h. “Um show muito especial em Ribeirão Pires para celebrar o aniversário desta cidade maravilhosa! Para nós é uma honra muito grande, já que a cidade celebra seus 70 anos e levaremos uma apresentação inesquecível”, disse Edson em vídeo publicado nas redes da Prefeitura.

As festividades não param por aí. Entre os dias 22 e 24 de março, durante a 2ª Entoada Nordestina, a diversidade sonora tomará conta do Complexo Ayrton Senna, com artistas que representam diferentes vertentes da música brasileira. No dia 22, às 20h, Frank Aguiar, conhecido como o “Cãozinho dos Teclados”, agitará o público com seu forró animado e irreverente.

Já no dia 23, às 20h, é a vez de Chambinho do Acordeon levar ao palco toda a energia e tradição da cultura nordestina, com seu talento único no fole e no canto. E, para encerrar a sequência de grandes shows, no dia 24, às 20h, dois ícones da música brasileira se unem: Chico César e Geraldo Azevedo.

Além de proporcionar momentos de emoção e diversão, os shows têm um propósito ainda mais nobre. A entrada para as atrações é solidária, com a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet no dia do evento. Os donativos serão destinados a entidades sociais do município.

Tanto a Entoada Nordestina, quanto o show de aniversário da Estância, contarão com diversas opções gastronômicas ligadas à cultura nordestina, como, por exemplo, bolo de rolo, acarajé, baião de dois, escondidinho, entre outros pratos típicos.

No dia 19, o evento especial de aniversário da cidade, no Complexo Ayrton Senna, começa às 18h. Os chalés de gastronomia da Entoada Nordestina participam do evento, como aperitivo para o público. O cantor Leon Félix abre o show de Edson e Hudson, com apresentação às 18h30.

A programação cultural da 2ª Entoada Nordestina, por sua vez, terá início às 18h, na sexta-feira (22); às 14h no sábado (23); e às 12h no domingo (24). O Complexo Ayrton Senna está localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro.