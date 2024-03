Com show de Diplo, celebridades curtem especial after party

Na madrugada de sexta para sábado aconteceu em São Paulo a “Tanqueray Party, um after Magnífico”, festa com convites de Marina Morena, para celebrar o início do Lollapalooza Brasil, festival do qual é o gin oficial.

A experiência magnífica e exclusiva contou com um pocket show do Diplo, DJ estadunidense vencedor de 3 Grammy Awards, uma das principais atrações do primeiro dia de festival. Antes dele, a festa foi comandada pelo duo Deekapz.

A festa também contou com presenças ilustres como Nah Cardoso, Giulia Be, Marcella Rica, Sayonara Romão, Aysha, Fiuk, dentre outros.

