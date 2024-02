Com Show da Luna e School of Rock, Carnaval na Roda Rico tem programação para todos os gostos

Prepare sua melhor fantasia e venha pular Carnaval no bloquinho da Roda Rico! Com uma programação que promete agradar os mais diferentes tipos de públicos, a maior roda-gigante da América Latina vai receber muita música nos quatro dias de comemoração.

Abrindo os trabalhos, no sábado (10) a trilha sonora fica por conta do Bloco do Rock, que conta com uma bateria formada por 30 pessoas, entre alunos da Academia de Bateria de Rua e da School of Rock, dois dos principais projetos de ensino musical da cidade de São Paulo. Com repertório repleto de sucessos do rock nacional e internacional, a apresentação tem início marcado para 15h.

Seguindo a programação, no domingo (11), a Praça de Eventos da Roda Rico é o local para desfile da Bateria de Rua, levando à atração o Carnaval do jeitinho que conhecemos. A batucada começa às 15h.

Na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), é a vez da criançada dar o tom da festa, recebendo os personagens de “O Show da Luna!” para muita diversão carnavalesca. Serão três momentos de folia: às 11h, em um Encontro Musical de Carnaval os personagens de “O Show da Luna!” vão colocar os pequenos foliões para dançar com músicas famosas da série em ritmo de samba! E duas sessões de fotos com Luna, Júpiter e Cláudio, uma às 13h e outra às 16h.

A participação nas atividades é gratuita. Para fazer o passeio na roda-gigante, os ingressos podem ser adquiridos no portal Sympla ou diretamente na bilheteria do local. E tem promoção especial – quem adquirir o ingresso da categoria individual online antecipado (até um dia antes da visita), tem R$10 de desconto. Promoção válida para os horários entre 9h e 16h.

A programação pode sofrer alteração sem aviso prévio, portanto, acompanhe o Instagram oficial @rodarico para ficar por dentro de todas as informações.

O evento de Carnaval da Roda Rico tem apoio da Recon Eventos.

JÁ ESCOLHEU SUA FANTASIA?

E como nenhuma festa de Carnaval fica completa sem uma bela fantasia, para incentivar a criatividade e trazer muita cor para a brincadeira, as crianças de até 12 anos que vierem fantasiadas e estiverem acompanhadas de um adulto que compre ingresso na categoria inteira não pagam o passeio na roda-gigante.

A MAIOR DA AMÉRICA LATINA

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura cerca de 25 a 30 minutos e é pet friendly; os visitantes podem levar seus animais domésticos de pequeno e médio porte.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

SERVIÇO

Roda Rico – Carnaval (10 a 13 de fevereiro)

Funcionamento: 9h às 20h

Ingressos: Portal Sympla

Preços: R$39,50 a R$69 (individuais antecipados em horários até 16h) e R$79 (após 16h), de R$400 (cabine completa sem bebida) a R$690 (cabine completa com bebida)

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP