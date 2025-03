Com sete brasileiros, Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizará, nesta segunda-feira, dia 17, a partir das 20h, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2025. O evento acontecerá na sede da confederação em Luque, no Paraguai, e será transmitido ao vivo pelo YouTube.

Este ano, a competição contará com a participação de sete clubes brasileiros. O sorteio definirá os oito grupos do torneio, além de também incluir a formação dos grupos para a Copa Sul-Americana.

No sorteio, quatro clubes brasileiros estarão posicionados no Pote 1 como cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional será alocado no Pote 2, enquanto o Fortaleza figura no Pote 3. O Bahia, que conquistou sua vaga através da fase preliminar, estará no Pote 4.

A classificação para os potes é determinada com base no ranking de 2024 da Conmebol, que foi divulgado em dezembro do ano anterior. Nesse ranking, o Palmeiras perdeu a liderança para o River Plate. O top 5 inclui ainda Boca Juniors, Flamengo e Peñarol. Por sua vez, o atual campeão da Libertadores, Botafogo, ocupa a 21ª posição.

De acordo com as normas do torneio, equipes do mesmo país não podem ser alocadas no mesmo grupo, exceto aquelas que tenham se classificado através das fases preliminares. Assim sendo, o Bahia pode ser designado para um grupo que inclua outros times brasileiros.

Entre os clubes brasileiros que se classificaram para a edição de 2025 da Libertadores está o Corinthians. Contudo, a equipe foi eliminada pelo Barcelona de Guayaquil nas fases preliminares após finalizar o Campeonato Brasileiro de 2024 na sétima posição.