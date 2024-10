Com saúde frágil e sentado em trono, Ozzy entra no Hall da Fama do Rock

Ele foi nomeado numa cerimônia apresentada por Jack Black. O Hall da Fama do Rock é um museu em Ohio, nos Estados Unidos, dedicado a preservar a história do rock.

Ozzy recebeu a honraria sentado num trono. O músico lida com problemas de saúde há décadas e, em 2020, tornou público o seu diagnóstico de Parkinson. Em 2023, anunciou sua aposentadoria dos palcos. Neste ano, ele contou que faz um tratamento com células-tronco.

O músico relembrou o guitarrista Randy Rhoads, morto em acidente de avião em 1982. “Preciso dizer uma coisa sobre um cara chamado Randy Rhoads. Se eu não tivesse conhecido Randy Rhoads, eu acho que não estaria sentado aqui hoje”, disse em seus agradecimentos. E continuou: “Além disso, minha esposa Sharon. Salvou a minha vida. E meus netos e filhos. Amo todos”.

Ozzy já havia sido homenageado em 2006 como parte do Black Sabbath. Agora, ele faz parte da lista como artista solo: “Eu mesmo não acredito que estou aqui. “Quero começar com os agradecimentos porque não vou entediá-los com um monólogo chato. Quero agradecer a quem quer que tenha votado em mim pelo meu trabalho solo. Muito obrigado. Do fundo do meu coração”.

Ele não foi o único homenageado da noite. Também entraram para o Hall da Fama nomes como Cher (apresentada por Zendaya), Dave Matthews Band (apresentada por Julia Roberts) e A Tribe Called Quest (apresentada por Dave Chappelle).