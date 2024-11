Com roteiro premiado e Mel Maia como protagonista, “Medley” começa a ser filmado

As filmagens do longa-metragem “Medley” foram iniciadas no Rio de Janeiro. O filme, produzido pela Panorâmica e baseado no livro de Keka Reis, conta com produção e supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro e um elenco com grandes talentos. Nomes como Mel Maia, André Ramiro, Mariana Lima, Leona Cavalli, Alana Cabral, Guthierry Soter, Pedro Manoel Nabuco e Valen Gaspar são dirigidos por Ana Luiza Azevedo. O roteiro foi escrito pela autora Keka Reis com a consultoria de Carolina Kotscho.

“Mel Maia atua desde criança e tem uma sensibilidade incrível. Ela tem uma qualidade rica para o cinema, um talento que fala pelo olhar. Ela é incrível e está sendo prazeroso ver como ela enxerga a sua personagem e como ela traduz o que está no papel”, comenta Ana Luiza.

Na história, Lola (Mel Maia), um talento excepcional da natação, enfrenta uma relação difícil com sua mãe e tem um bloqueio que a impede de nadar no estilo borboleta, relacionado à ausência do pai, de quem não tem muitas recordações. Durante as férias em uma pequena cidade do interior, ela faz novas amizades, se apaixona e acaba se integrando à equipe de natação local, que passa por dificuldades. Neste ambiente, a jovem embarca em uma jornada de autodescoberta, superando medos e traumas do passado.

“Medley é o filme mais delicado e sensível que já produzimos. É uma história que fala da difícil relação entre mãe e filha, da única relação que é possível diante da ausência dolorida do pai. Tenho certeza que o público vai se emocionar com a história de superação e crescimento da Lola”, diz Mara Lobão.

Fundada em 2003 por Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, a Panorâmica já produziu 13 filmes e mais de 60 séries. A produtora se destaca como pioneira na criação e produção de conteúdo infanto-juvenil e tem vasta experiência em adaptações de best-sellers brasileiros. Em 21 anos, a Produtora conquistou uma sólida relação com os maiores players audiovisuais do país, como Grupo Globo, Disney, Prime Video, Netflix, HBO Max, SBT, Paramount, Warner, Vitrine Filmes, Downtown Filmes e Galeria Distribuidora.

Ficha Técnica:

Direção: Ana Luiza Azevedo

Produção e Supervisão Artística: Mara Lobão e Rodrigo Montenegro

Roteiro: Keka Reis

Consultoria de Roteiro: Carolina Kotscho

Produção Executiva: Vanessa Jardim

Line Producer: Leila Lobão

Direção de Elenco: Yolanda Rodrigues

Direção de Fotografia: Lilis Soares

Direção de Arte: Monica Palazzo

Figurino: Renata Russo

Produção: Panorâmica

Distribuição: Manequim Filmes