Com repertório totalmente nacional, Zepa retoma sua carreira artística

Zepa retorna aos palcos sob aplausos e inspirações, impulsionado pelo apoio de Toni Garrido e apresentando ‘Zepa Brasilidades’, um projeto dedicado à celebração da música nacional. Com um repertório envolvente e emotivo, o cantor deseja estabelecer conexões emocionais com seu público, refletindo a identidade musical do Brasil.

A vontade de voltar com a vida artística ressurgiu com o apoio de um grande nome da música brasileira: Toni Garrido, ex vocalista da banda Cidade Negra. O cantor contratou Toni recentemente, para a realização de um show em comemoração do aniversário do seu pai. Na ocasião, após cantarem algumas músicas juntos, Toni incentivou Zepa a retomar sua carreira musical, algo que o motivou bastante, por ter partido de um grande nome da música nacional.

“Fui bastante impulsionado pelos conselhos de um grande nome da música nacional. Posso afirmar que foi um dos grandes eventos que aconteceram recentemente para que essa retomada acontecesse hoje”, afirmou o cantor no evento de retorno à música. “Cantar sucessos de grandes cantores brasileiros nessa noite é uma alegria muito grande para mim. Acredito que seja a oportunidade de fazer com que a música brasileira viva para sempre, esteja sempre presente na vida de todos”, ressaltou Zepa.

O objetivo desse novo projeto é apresentar músicas que emocionem, inspirem ou façam o público refletir. A ideia do artista é estabelecer conexões com seu público, proporcionar experiências memoráveis através da performance ao vivo e gravações. Zepa entende que a sua colaboração na música brasileira é moldada por sua paixão pela música e seu desejo de expressão. Ele deseja preservar e revitalizar elementos musicais tradicionais, ajudar a manter viva a identidade musical do Brasil e essa contribuição é algo profundamente pessoal, que o permite sempre refletir sobre suas ambições artísticas com sua própria identidade.

O evento que marcou o retorno da carreira artística do cantor foi fechado para 150 convidados e coordenado pelo relações públicas, Caio Fischer. Foram dez músicos compondo a banda que juntamente com Zepa, apresentaram 22 músicas brasileiras conhecidas do público, desde “Exagerado” (Cazuza) à “Quero Te Encontrar” (Claudinho e Buchecha).

