Com reflexão sobre diversos tipos de infância, Educação de Ribeirão Pires realiza formação sobre leitura e escrita

Propondo reflexão sobre os diversos tipos de infância que existem, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou mais uma formação do LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil) com professores e coordenadores da Educação Infantil. O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Educação e Cultura, nesta quarta-feira (12).

Durante a formação, os profissionais foram estimulados a pensar sobre as crianças nas unidades escolares e quais melhores abordagens para as múltiplas infâncias que são encontradas dentro de sala de aula. A ideia principal é que professores e professoras possam estabelecer o melhor tipo de contato com alunos de 4 e 5 anos e fazer com que se desenvolvam em sua totalidade.

Ao todo, mais de 60 profissionais da educação passaram pela formação. Além da troca de experiências e de participar de atividades, professores, professoras também assistiram vídeos e realizaram leituras que abordavam os melhores caminhos para o desenvolvimento pedagógico.

“O programa veio com a responsabilidade de contribuir para a formação do docente, possibilitando experiência e vivências para que possam desenvolver com qualidade o trabalho junto às nossas crianças e suas famílias”, declarou a orientadora educacional da Prefeitura, Micaely Domingos.

Para a orientadora educacional, é importante que todos os profissionais da educação envolvidos na questão pedagógica entendam que há infâncias que se diferem das outras e que elas devem ser abordadas de maneiras diferentes, para que o resultado seja o melhor possível.

O LEEI – O programa tem por objetivo ofertar formação continuada a profissionais da Educação Infantil com foco na oralidade, leitura e escrita, de maneira a apoiar teórica e metodologicamente docentes para que desenvolvam práticas educativas capazes de ampliar as experiências das crianças.