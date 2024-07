Com recorde de E-Bikes, as Fantics surpreendem na etapa de Ibitipoca do Sertões MTB Cup

Após quase 95 km percorridos em três dias na região de Lima Duarte (MG), a Fantic Brasil/ 2W Motors encerrou, no domingo (7), mais uma edição do Sertões MTB Ibitipoca. Com as bicicletas elétricas da marca italiana, a equipe superou o percurso com serra, subidas e descidas técnicas, trechos arenosos, singletracks, pedras soltas do mais puro Mountain Bike. Nesta 3ª edição da prova houve recorde de bicicletas elétricas com 301 participantes. Na E-Bike Golden 50 (categoria com 64 ciclistas) Maurício Fernandes #395 fechou na 13ª posição, Raul Fernandes Jr #394 em 25º e o embaixador da Fantic no Brasil, Luciano “KDra” Lancellotti #354 em 29º, após a quebra da corrente.

Neste ano, o Sertões MTB Cup é um campeonato da modalidade Cross Country Maratona de Mountain Bike, na segunda etapa do campeonato o pedal foi na região da reserva socioambiental do Ibiti Projeto. Para as E-Bikes abriu com um Prólogo de 17 Km (altimetria 720m), depois no sábado foi o dia mais longo com 40 km (altimetria de 1.600m) e no último dia com 37km (altimetria de 1.430m).

O percurso foi exigente mas a diversão garantida para KDra. Com mais de 30 anos nas competições Brasil afora, tem uma longa trajetória no BMX, biketrial e faz parte da geração pioneira do Mountain Bike no Brasil. “Foi espetacular. Sensação maravilhosa pelo MTB do bom que tivemos oportunidade de vivenciar mais uma vez em Ibitipoca. No último dia eu vinha bem, daí quebrou a corrente e perdi um bom tempo, mas o positivo foi que consegui me manter na prova e parabéns ao Sertões pela ótima etapa”, explica o free rider que também é um dos embaixadores do Sertões MTB e divide seu tempo entre competições e outras atividades como apresentador, comentarista e consultor esportivo com mais 40 anos no segmento de duas rodas. Sobre a Fantic XMF 1.7 Carbon KDra elogia o desempenho mais uma vez: “A bateria de 720 da Fantic é vida! Completei todo o percurso mais longo e ainda sobrou, em uma etapa que muitos ficaram sem bateria no meio da trilha.”

Piloto experiente nas motos, Bicampeão do Sertões em 10 edições disputadas, com dois ralis Dakar no currículo, compete no Enduro e Hard Enduro, Maurício Fernandes aprovou o desafio com a Fantic XEF 1.9 Factory. “Mais uma prova de alto nível técnico, principalmente no segundo dia onde resistência e administração de bateria tiveram de ser dosadas. Mas o equipamento é muito top. Foi a primeira vez que andei com o câmbio eletrônico em uma E-Bike e realmente fez uma super diferença. As mudanças de marchas são suaves e é mais macia. Com 190 milímetros de suspensão é espetacular, principalmente nas descidas e o freio é perfeito”, explica.

“Mais uma prova surpreendente com selo Sertões e completar o percurso dos três dias com nossas E-Bikes foi bem gratificante. O segundo dia foi bem duro e puxado, com descidas bem técnicas, teve bastante altimetria com uma subida bem complicada nos 7km finais, por isso a administração da bateria fui fundamental para terminar”, ressalta Raul Fernandes Jr, que também competiu com a XEF 1.9 Factory. “Balanço muito positivo e proveitoso da Fantic em Ibitipoca e sobretudo ver mais de 300 ciclistas andando com as E-Bikes, comprova que elas vieram para ficar”, finaliza Raul que comanda com o irmão Maurício o grupo 2W Motors, representante no Brasil da Fantic, KTM Bikes, motocicletas da Husqvarna, os triciclos da Piaggio, entre outras marcas.

O campeonato conta com 22 categorias entre Pro (bicicletas convencionais) e E-Bikes (bicicletas operadas com duas fontes de energia, do pedal humano e do motor elétrico, que só fornece assistência quando o ciclista está pedalando). Após passar por Campos do Jordão (SP) e Ibitipoca (MG), o Sertões MTB Cup encerra a temporada em Pirenópolis (GO) entre os dias 27 a 29 de setembro.

Para os resultados completos da E-Bike Golden 50 no Sertões MTB Ibitipoca Clique Aqui

A equipe conta com patrocínio da Fantic Brasil e 2W Motors. Mais informações no Instagram @fanticmotosbrasil e @2wmotors.

Fantic no Brasil – A fabricante italiana com 56 anos de história chegou ao Brasil em 2020 por meio da 2W Motors, que na época ingressava no mercado de bicicletas elétricas e passou a representar a Fantic. A intenção dos empresários e irmãos Raul e Maurício Fernandes foi apresentar um produto de padrão premium e de alta performance, que ao mesmo tempo estivesse aliado a um estilo de vida saudável e sustentável. Com um legado consolidado na cultura de duas rodas, KDra foi convidado para ser o embaixador da marca no país, enquanto o campeão piloto Caio Salerno levaria a marca para as competições. Salerno é Tricampeão Brasileiro de Downhill, Pentacampeão Brasileiro de Moto Trial, Bicampeão Brasileiro de Biketrial e Tricampeão Montanhas Racing Enduro, entre outros títulos, mas neste ano não está disputando o Sertões MTB Cup, pois está focado em outros campeonatos.

Calendário 2024 – Sertões MTB Cup

Sertões MTB Mantiqueira (SP) – 23 a 25 de maio

Sertões MTB Ibitipoca (MG) – 5 a 7 de julho

Sertões MTB Pirenópolis (GO) – 27 a 29 de setembro