Com público recorde, Day Park atrai 20 mil visitantes ao Parque Oriental

Um dos principais pontos turísticos de Ribeirão Pires, o Parque Oriental recebeu público recorde de visitantes durante a segunda edição do Day Park, que aconteceu nos finais de semana entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março. Em quatro dias de evento, cerca de 20 mil visitantes curtiram atrações gratuitas, como brinquedos infláveis e atividades esportivas na Represa Billings.

O destaque desse último final de semana foi o passeio de pedalinho que atraiu centenas de famílias e conquistou a criançada. Casal de moradores do Jardim Valentina, Carlos Eduardo Ribeiro e Vanessa, experimentaram o passeio de pedalinho com o filho Caio. “Valeu muito a pena. Foi muito relaxante”, destacou o morador.

A equipe de Proteção à Fauna e Bem-Estar Animal, o Departamento de Gestão Ambiental e a Policia Militar Ambiental também participaram do evento com exposição de animais, além de abordar temas como reciclagem; o papel das abelhas para a preservação do meio ambiente, fauna e flora. Os visitantes também puderam desfrutar de opções gastronômicas com food trucks e ainda conferir novidades da feirinha de artesanato.

“No Day Park procuramos incentivar as pessoas a se desconectarem da vida urbana e fazer uma imersão na Natureza. Esse momento no pedalinho e do caiaque explorando as belezas naturais da nossa cidade promove paz e tranquilidade”, explicou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

O Day Park faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Ribeirão Pires.