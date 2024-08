Com público estimado em 120 mil pessoas, Rodeio Itu anuncia novas atrações

Com uma line-up de tirar o fôlego, o Rodeio Itu Festival anuncia novas atrações. As duplas Fernando & Sorocaba e Fiduma & Jeca se apresentarão em 13 de setembro, no lugar de Zé Neto & Cristiano, que suspenderam a agenda de shows por 90 dias em virtude de um tratamento de saúde do cantor Zé Neto. A expectativa é de reunir até 120 mil pessoas em quatro dias de festa.

O evento contará, ainda, com a presença inédita de Luísa Sonza, uma das maiores estrelas da música brasileira, na sua primeira apresentação em um festival sertanejo. Além dela, grandes nomes subirão ao palco, como Ana Castela, Jorge & Mateus, Luan Santana, Victor & Leo, Dennis, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi.

O festival, que faz parte do calendário de eventos do Estado de São Paulo, será realizado nos dias 06, 07, 13 e 14 de setembro, na Arena Itu, localizada no município de Itu, a cerca de 80 km de São Paulo.

Em sua 16ª edição, o rodeio terá, ainda, provas equestres, brinquedos, atrações e a tradicional praça de alimentação, recheada de opções para todos os gostos.

O CEO da NLN Eventos e idealizador do festival, Herculano Neto, explica que a curadoria musical da 16ª edição teve como objetivo atender ao eclético público que, tradicionalmente, viaja de diversas regiões do Estado – e até do país – para participar do festival. “Trata-se de um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural de São Paulo, que, neste ano, contará com novidades em estrutura. O festival está cada vez maior e melhor, com música e estrutura de qualidade”, comenta.

Os ingressos para o Rodeio Itu Festival 2024 já estão disponíveis.

Novo single

As duas novas atrações confirmadas para o Rodeio Itu Festival 2024, Fernando & Sorocaba e Fiduma & Jeca, se juntaram, recentemente, no single “Cortando as BR”. A mais nova faixa de Fiduma & Jeca, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, deu início às comemorações de 10 anos de carreira da dupla.

Já quem comprou ingresso para o show da dupla Zé Neto & Cristiano terá como opções: manter para o mesmo dia ou utilizá-lo em outra data à sua escolha (06, 07 ou 14 de setembro). Não será necessário realizar a troca, basta apresentar o ingresso original.



Programação

06.09 – Jorge & Mateus, Dennis e Luiz Miguel & Daniel (Sexta, véspera de feriado nacional)

07.09 – Ana Castela, Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi (Sábado, feriado nacional)

13.09 – Luan Santana, Fernando & Sorocaba e Fiduma & Jeca (Sexta)

14.09 – Victor & Leo, Luísa Sonza e Mariana & Mateus (Sábado)

Saiba mais em: www.rodeioitu.com.br