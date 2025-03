Com projeto no SBT, Boninho pede bênção à “estrela” de Silvio Santos

O renomado apresentador Boninho, de 63 anos, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, para prestar uma homenagem ao icônico Silvio Santos, exibindo um vídeo no estacionamento da emissora SBT. Em sua postagem, Boninho expressou sua admiração ao dizer: “Vim pedir a benção para esse gênio da televisão. E pode ter certeza que ele está me iluminando! Vem coisa boa por aí”.

Recentemente, Boninho foi anunciado como o novo responsável pelo programa The Voice Brasil, que contará com a apresentação de Tiago Leifert, outro ex-integrante do time da TV Globo. Essa nova fase na carreira de Boninho representa uma transição significativa, uma vez que ele foi um dos principais diretores do famoso Big Brother Brasil desde sua estreia em 2002.

No âmbito das interações nas redes sociais, um colega de produção do novo programa fez uma piada ao comentar “Eu tenho uma!”, demonstrando um clima leve e descontraído entre os profissionais envolvidos.

Conhecido pelo apelido de Big Boss, Boninho tem um extenso histórico de realizações na televisão brasileira. Entre seus projetos mais notáveis estão o Fantástico, Rock in Rio, Especial Amigos, Show da Virada, Especial Roberto Carlos e o Carnaval Globeleza. Sua contribuição à televisão é amplamente reconhecida, e agora, com essa nova responsabilidade no SBT, ele promete continuar a encantar o público.