Com produtor de Vitor Kley e Luiza Possi, Sem Meia lança “Agridoce”

A banda Sem Meia voltou com tudo em seu novo single, a faixa “Agridoce”, com lançamento marcado para 28 de junho, sexta-feira. A produção do supersom ficou a cargo de Songz, um produtor que tem experiência musical ao lado de um dos maiores gênios da música, tendo em seu catálogo trabalhos com Joelma, Luiza Possi e Vitor Kley. Além disto, o produtor trabalhou ao lado de Rick Bonadio, dono do Midas Studio.

Além de se garantirem em um som refinado e de qualidade, os músicos entregam uma faixa sobre as dualidades da vida e seus sentimentos opostos: somos capazes de sentir muito amor e ódio, ao mesmo tempo, tanto por pessoas ou por situações que vivenciamos ou iremos vivenciar.

A banda contou um pouco sobre a faixa e sobre os sentimentos que vem com a faixa “Agridoce”:

“A música fala tudo sobre estas situações da vida e dos relacionamentos, além de lembrar de coisas e momentos que nos fazem refletir e ter sentimentos opostos. Falamos muito sobre aquele sentimento de indecisão também”.

Superprodução

O clipe terá uma superprodução assinada por Rodrigo Pysi, que já dirigiu trabalhos de Fernanda Takai, Alma Djem e outros nomes. Além disto, o conceito será de usar makes mais darks e mais leves, alternando no cenário, com roupas que tragam e evidenciem essa dualidade que a música traz. A faixa não faz parte do próximo álbum dos musicistas.

Futuro

Para seu próximo trabalho, as influências veem do punk rock e pop, como Charlie Brown Jr.; Avril Lavigne e a icônica banda Paramore. Nuna, a vocalista, Celo e Yudão com suas guitarras poderosas, Nicko no baixo,Sully na bateria visam um futuro brilhante em 2024. Além de expandir os horizontes com as composições ao lado de Deko, Lordinho e Koala, a banda promete mais três lançamentos até o final de 2024.