Com presidente Lula, Ministra da Cultura participa do anúncio do maior investimento em cultura da história da Petrobras

Nesta sexta-feira (23), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, participarão de cerimônia, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, para anunciar investimento recorde em cultura na história da empresa de energia, por meio da Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos. O edital da companhia para patrocínio de projetos culturais abrirá as inscrições no mesmo dia do evento.

A iniciativa, que irá destinar R$ 250 milhões da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual a projetos e iniciativas culturais, tem como objetivo compor os novos eixos do Programa Petrobras Cultural, recém-remodelado, com projetos que valorizem a diversidade e a economia criativa. A Seleção Petrobras Cultural irá valorizar as regionalidades, diversificando as oportunidades pelo território nacional através de mecanismos especiais do regulamento. O elemento brasilidade será o norteador, junto aos novos eixos temáticos do programa, que serão anunciados no evento.

A Seleção Petrobras Cultural também vai fomentar uma maior participação de grupos sub-representados e segmentos étnico-raciais em situação de vulnerabilidade, prevendo reserva de vagas para projetos que sejam propostos, liderados ou que apresentem como escopo principal integrantes desses grupos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente na plataforma digital petrobras.com.br/cultural/selecoes-publicas-culturais, de 23 de fevereiro a 8 de abril. O edital completo com todas as informações será divulgado também sexta-feira (23).

Serviço:

Petrobras lança a Seleção Petrobras Cultural 2024

Data: 23 de fevereiro, sexta-feira

Horário: 16h30 (início do credenciamento)

Local: Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ