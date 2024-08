“Com presidente Lula, faremos um governo ótimo”, avisa Filippi

O prefeito Filippi caminhou pelo comércio do largo do Serraria e destacou o apoio do presidente Lula para que o próximo mandato seja ainda mais realizador. “Vamos sair de um governo bom para um governo ótimo”.

Candidato à reeleição, Filippi citou as obras em curso em Diadema que contam com suporte do Governo Lula, como o Novo Hospital Municipal, o CEU do bairro Promissão, o projeto do CEU do Jardim Inamar e o Periferia Viva para os núcleos habitacionais Marilene, Vila Popular e Gazuza.

“Diadema não pode entrar em barco furado. Temos o time que mais conhece e mais trabalha por Diadema. Só o nosso time é capaz de conduzir o barco e chegar do outro lado da margem com avanço e transformações sociais. Esse barco tem uma vela com a cara do presidente Lula, ventania a favor e muita gente que ama Diadema para fazermos um governo ótimo”, afirmou.

O prefeito Filippi fez um balanço de como encontrou a Prefeitura e como está a administração três anos e meio depois. Ele reformou todas as 20 UBSs, reestruturou por completo o PA Eldorado, recuperou todas as 61 escolas municipais, abriu o Restaurante Popular do Marilene e o Bom Prato do Eldorado, inaugurou a UBS Vila Paulina, reativou a Central de Videomonitoramento com 340 câmeras de vigilância e deu início às obras da UPA Centro, da UPA Paineiras, do CEU do Promissão e do Novo Hospital.

“Vocês lembram como estavam as unidades de saúde, nossas escolas. Tudo isso em um período de pandemia, com um Governo Federal que não gostava de Diadema. Agora é diferente. Avançamos muito mesmo em um cenário muito adverso. Fizemos um bom governo e que, tenho fé e muita convicção no meu time e na população de Diadema, será ótimo”, avisou Filippi.

A caminhada pelo comércio do Largo do Serraria contou com candidatos a vereador e com o candidato a vice na chapa, o Pastor Rubens Cavalcanti. Filippi apresentou seu companheiro de chapa. “Ele é da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, é servidor público, conhece a Prefeitura e trabalha com fé para que Diadema fique cada dia melhor.”