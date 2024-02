Com presença de famosos, Camarote Nº1 agita Sapucaí em segunda noite de desfiles

Na segunda noite do maior espetáculo do planeta, o Camarote Nº1 segue movimentando a Marquês de Sapucaí. O evento recebeu Sabrina Sato, rainha e musa do Nº1 pelo sexto ano consecutivo após desfilar pela Unidos de Vila Isabel, além de um time de celebridades, entre as principais Deborah Secco, Cleo, Felipe Simas, Agatha Moreira e José Loreto, que curtiram os desfiles das escolas de samba na vista mais privilegiada do sambódromo.

A badalação da noite foi garantida pelos shows de João Gomes, revelação do piseiro recentemente indicado ao Grammy Latino, e L7nnon, um dos nomes mais populares do rap nacional. Os convidados aproveitaram, ainda, a pista de dança mais agitada da Sapucaí com Lucas Beat, além de Anabel Englund e Jessica Brankka. Dudu Nobre também marcou presença, trazendo personalidade e enaltecendo a cultura da música carioca na roda de samba exclusiva.

A noite também recebeu nomes como Laura Fernandez, Rob Freitas, Paola Antonini, Gabriel do Borel, Dani Rudz, Mari Saad, Tati Oliva, além de Carol Bassi, Paloma Bernardi e Hortência e contou com Gabb Tictoxica, que promoveu o Golden Carpet TRESemmé e comentou os looks dos convidados. O Nº1 ainda celebrou a trajetória de um dos nomes mais marcantes do samba nacional, a cantora Alcione. Durante sua participação no desfile da Mangueira, a artista, que foi a grande homenageada do Camarote em sua edição de 2023, se emocionou ao ver todos os convidados da frisa a recebendo com palmas e máscaras personalizadas com seu rosto.

Comandado pelos sócios Antônio Oliva, Ju Ferraz, Marcio Esher e Flávio Sarahyba, o prestigiado Camarote Nº1 completa 34 anos de história, tendo como tema conceito o “Sapuca Aí”, expressão que representa toda brasilidade e alegria do Carnaval, e que se tornou marca proprietária do badalado espaço.