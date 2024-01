Com patrocínio de TNT Energy Drink, Bloco do Silva agita o Memorial da América Latina neste sábado

O TNT Energy Drink é patrocinador oficial do Bloco do Silva em São Paulo, que acontece neste sábado (27), na Arena Carnaval SP. Para não faltar energia para curtir a folia, a marca do Grupo Petrópolis oferecerá diversos sabores de TNT e ativações para tornar o momento ainda mais inesquecível.

O evento contará com sete opções de sabores de TNT Energy Drink: Maçã Verde, Tangerina, Açaí com Guaraná, Original – com e sem açúcar –, além de Pink Lemonade, da linha Focus, e Mango Summer, da linha Juice.

Além das atrações, o festival terá pontos instagramáveis de TNT para registrar o momento com estilo. A cobertura do evento será realizada pelo squad de influenciadores de TNT, que irão mostrar bastidores e ativações nas redes sociais da marca (@tntenergydrink).

Com um repertório carregado de clássicos da música brasileira. O bloco do artista capixaba conta com a participação especial de Marcelo D2, Jorge Aragão, Melly, Pathy Dejesus e Discopédia.

Serviço:

Bloco do Silva

Data: 27 de janeiro

Abertura dos portões: 13h

Local: Memorial da America Latina – Avenida Mário de Andrade 664 – Barra Funda)