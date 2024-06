Com participações secretas, Gustavo Mioto anuncia gravação de DVD em SP

Gustavo Mioto, um dos nomes mais renomados do sertanejo atualmente, gravará um novo DVD ainda em 2024. Por meio de suas redes sociais, o cantor anunciou a confirmação do projeto que ainda mantém alguns detalhes em segredo.

Ainda sem nome divulgado, a gravação acontecerá no Vibra, em São Paulo, no dia 24 de outubro e contará com grandes participações que serão anunciadas em breve. “Estou muito animado para a gravação desse DVD que contará com músicas e participações que idealizei por muito tempo. Vai ser massa demais”, explicou Mioto.

No final de 2023, o artista lançou a ‘MiotoTerapia’, um projeto que reuniu quatro músicas inéditas: “Depois do Amor”, “Parquinho”, “Love+18” e “Voltando Pra Mim”, o último lançamento, que já conta com quase 9 milhões de visualizações no clipe lançado no final de março. A ideia da ‘MiotoTerapia’ surgiu após o costume de Gustavo sempre separar um bloco nos shows para refletir sobre questões amorosas e dar conselhos aos fãs. Agora, a brincadeira tomou outra proporção e o artista decidiu abraçar essa ideia que conquistou tantas pessoas ao redor do Brasil.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.