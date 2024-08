Com participação de Duda Beat, Bryan Behr é ovacionado na estreia da sua nova turnê

Dono de um carisma e talento únicos, na noite do dia 4, o cantor e compositor Bryan Behr subiu ao palco do Cine Joia, em São Paulo, para estrear a DEJAVU TOUR, turnê baseada em seu novo álbum. E foi nessa noite mágica e eletrizante, com casa cheia, que o artista levou o todo público presente a momentos de muito êxtase e emoção. E para marcar esse momento tão importante em sua carreira, Bryan convidou Duda Beat para participar de seu show, juntos cantaram o sucesso “Azul”, uma das músicas favoritas do público, assinada por essa parceria ímpar.

Durante a apresentação, o público se emocionou ao contemplar o novo repertório, cantando calorosamente e a plenos pulmões todas as canções escolhidas para esse show tão sonhado por Bryan Behr. Os fãs puderam assistir um artista ainda mais conectado e potente no palco, além da assinatura do cantor, a nova turnê também foi dirigida por seu grande amigo e produtor Davi Carturani.

“Foi definitivamente um dos momentos mais especiais da minha carreira, pude reencontrar meus fãs e sentir presencialmente como eles receberam as músicas do novo álbum, isso é muito importante para mim, desta forma, posso me conectar ainda mais com as pessoas que me acompanham. Esse show, eu pude pensar em cada detalhe e trouxe para cima do palco tudo que eu sempre sonhei. Fiquei surpreso em ver tanta gente de outras cidades, que vieram até São Paulo para me assistir.” afirma o cantor.

Além da capital paulista, o artista se prepara para desembarcar em outras cidades. A próxima parada, é na capital mineira, onde toca pela primeira vez em sua carreira. Após Belo Horizonte, também já foram anunciadas as datas de Curitiba e Rio de Janeiro, e mais datas e cidades devem ser anunciadas em breve. Os fãs podem esperar um show totalmente novo e emocionante de Bryan com sua banda, que já começaram a cravar um novo marco em sua história nos palcos com a incrível DEJAVU Tour.