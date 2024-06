Com parcerias e investimentos na GCM, Nova Odessa é 3ª cidade mais segura do Estado de SP

Nunca antes na história de Nova Odessa a área de Segurança Pública (que é uma responsabilidade primária do Estado e não dos Municípios) recebeu tanta atenção e tantos investimentos quanto na atual gestão municipal 2021-2024, do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho). A começar pela própria criação da Secretaria Municipal de Segurança pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), cujo primeiro titular é o experiente coronel da PM Carlos Fanti.

Além disso, foi restabelecido o bom relacionamento da Prefeitura e da GCM (Guarda Civil Municipal) com as Polícia Civil e Militar, além de ter sido viabilizada a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros da PM na cidade e a construção de uma nova (e moderna) Delegacia do Município (em obras).

O resultado de todo esse investimento é que Nova Odessa foi apontada em 2023 como a 3ª cidade mais segura do Estado no ano anterior (2022), dentre aquelas com mais de 50 mil habitantes. A informação está no ranking do IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) do Instituto Sou da Paz.

RELEMBRE

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Nova Odessa tem investido muito na Segurança Pública, com a compra de novos armamentos para a GCM, novos coletes e uniformes, a ampliação do sistema de câmeras para 100% dos prédios públicos (incluindo creches e escolas municipais) e, principalmente, a contratação de 10 novos guardas (elevando a equipe para um total de 54 homens e mulheres).

Além da criação da Secretaria, em abril de 2023 a Prefeitura contratou dez novos agentes para a GCM – inclusive uma guarda feminina. A contratação representou um “reforço” de 23% no efetivo, o maior da história da corporação. Eles receberam curso de formação com carga horária de 600 horas e começaram a atuar nas ruas da cidade em outubro de 2023.

Foram adquiridos novos armamento leves e pesados e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para a GCM. O “pacote” incluiu a compra de 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e 30 mil munições. Trata-se da maior aquisição bélica da história da corporação, que completou 36 anos de existência.

A corporação municipal ganhou também cinco novas viaturas, incluindo picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha”, 30 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança e duas armas menos letais de choque, ou “sparks”. A Prefeitura promoveu o aumento do adicional de periculosidade dos guardas de 30% para 52% e iniciou a construção da sonhada sede própria para a GCM.

Duas outras conquistas recentes na área de Segurança Pública são a construção da nova Delegacia do Município na Avenida Carlos Botelho (e locação de prédio provisório para a Polícia Civil na Rua Rio Branco), um investimento de R$ 2,58 milhões viabilizado junto ao Governo do Estado.

Houve ainda a instalação de um novo sistema de videomonitoramento nas 26 creches e escolas municipais, incluindo a adoção do aplicativo “Botão do Pânico” para acionamento imediato da GCM pelos diretores e professores.

Por fim, outra conquista bastante comemorada foi a viabilização e inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros da PM-SP, outra parceria com o Governo do Estado. Instalada em um prédio locado pela Prefeitura na Avenida São Gonçalo, ela conta com 15 policiais militares bombeiros altamente treinados, caminhão autobomba e unidade de resgate totalmente equipada. Nos primeiros 9 meses, a unidade já realizou 1.000 atendimentos.

“Esta gestão segue valorizando os profissionais de Segurança Pública e, assim, aumentando a sensação de segurança na cidade”, resumiu o coronel Carlos Fanti, primeiro secretário de Segurança da história de Nova Odessa.