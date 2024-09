Com Paralimpíadas de Paris, SporTV 2 lidera audiência na TV paga

As Paralimpíadas de Paris, exibidas com exclusividade pelo SporTV, canal esportivo da Globo, marcaram bons índices de audiência. Durante todos os dias de competição, os eventos chegaram a liderar a preferência na TV por assinatura.

Segundo dados do Kantar Ibope, obtidos com exclusividade pelo F5, foram 245 transmissões ao vivo, com o SporTV 2 sendo líder entre os canais esportivos em 70% das vezes.

Durante as Paralimpíadas, o canal aumentou sua audiência média acumulada de 2024 e ocupa atualmente a 7ª posição no ranking geral entre todos os canais de TV por assinatura.

A modalidade mais vista foi o atletismo, seguido de futebol de cegos e Tênis de Mesa. O alcance dos jogos que envolveram a seleção brasileira no futebol de cegos foi 6% superior ao alcance da seleção nos jogos de Tóquio, em 2021.

Dos esportes coletivos, foi a modalidade com maior audiência – quatro das cinco melhores médias foram do Futebol de Cegos. O confronto entre França e Brasil, em 2 de setembro, foi o dono da maior audiência.

Junto as transmissões, o SporTV 2 exibiu o programa Conexão Paris, comandado por Joana de Assis e Fernando Fernandes. que também conseguiu boa audiência.

No Globoplay, no comparativo com os Jogos Paralímpicos de Tóquio, houve um incremento de 199% de usuários e 183% a mais de horas consumidas.

Em Paris, o Brasil conseguiu seu melhor desempenho da história paralímpica e ficou em quinto lugar no ranking geral de medalhas. Foram 89 medalhas, com 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. A China liderou o quadro com 220 pódios.