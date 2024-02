Com Palmeiras x Corinthians, Record chega a 25 pontos e faz Huck perder liderança

O empate de 2 a 2 entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista conseguiu índices impressionantes para a Record no último domingo (18). A emissora venceu a Globo com larga vantagem, e fez o Domingão apresentado por Luciano Huck cair para o segundo lugar.

Segundo dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem, a partida marcou 18 pontos de média com picos de 25 com a bola rolando, entre 18h e 20h04. A Globo ficou com 13 pontos ao mostrar o Domingão com Huck. O SBT cravou 5 com Eliana e Roda a Roda.

No momento de pico máximo, quando Rodrigo Garro fez o gol de empate da partida para o Corinthians com ajuda de Weverton, do Palmeiras, a Record conseguiu emplacar mais de 10 pontos de diferença. Foram 25 pontos contra apenas 12 da Globo.

Cada ponto em São Paulo equivale a 191 mil telespectadores. Com o resultado, a Record conseguiu seu recorde com transmissões do Campeonato Paulista. Nem as finais dos últimos dois anos conseguiram resultados tão expressivos.

Globo e Record tiveram táticas de guerrilha. A transmissora do jogo teve 30 minutos de pré-jogo, e começou a sua transmissão a partir das 17h30. Já Luciano Huck não fez intervalos comerciais com a bola rolando, algo raro na maior emissora do país.

A Record transmite um jogo por rodada do Campeonato Paulista. O atual contrato vai até o ano que vem, e existe interesse em sua renovação.