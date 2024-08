Com ousadia, Felipe Baptista vence corrida principal do BH Stock Festival

A Stock Car Pro Series fechou neste domingo (18) uma jornada ímpar em sua história. A principal categoria do automobilismo brasileiro acelerou nas ruas de Belo Horizonte para a sétima etapa da temporada 2024, a BH Stock Festival. A disputa foi realizada no Circuito Toninho da Matta, localizado no entorno e na Esplanada do Mineirão, na região da Pampulha. Diante de grande público, Felipe Baptista (Crown Racing) foi o vencedor da corrida principal da etapa, realizada em uma quente tarde na capital de Minas Gerais. O paulistano de 21 anos, um dos grandes destaques do ano, foi seguido pelo ex-Fórmula 1 Nelsinho Piquet (Cavaleiro Sports) e o pentacampeão Cacá Bueno (KTF Sports), os dois faturando seus respectivos primeiros pódios no campeonato, que agora tem novo líder: Felipe Massa (TMG Racing).

Foi um domingo especial em Belo Horizonte, que foi palco de várias atrações para os fãs, muitos deles tendo a oportunidade de assistir a uma corrida de Stock Car pela primeira vez. Alguns momentos foram singulares, como o desfile dos pilotos em carros clássicos antes da largada e muitos homenageados, entre eles grandes ícones do automobilismo como Toninho da Matta e Wilson Fittipaldi Jr. — na figura do filho, Christian Fittipaldi — e dos organizadores do evento, Sergio Sette Câmara e Emanuel Junior.

O dia também foi marcado por um minuto de silêncio em memória de Silvio Santos, o maior comunicador da história da TV brasileira, que se foi no último sábado, aos 93 anos.

Com os carros na pista, Daniel Serra (Eurofarma RC) largou na pole position, tendo Felipe Baptista ao seu lado. O piloto da Crown Racing foi autor de uma ousada manobra de ultrapassagem sobre o tricampeão, feito que pavimentou o caminho para sua segunda vitória na temporada.

Donos de performances sólidas na prova depois das respectivas melhores classificações na temporada, Nelson Piquet Jr. e Cacá Bueno terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. Nelsinho também faturou o troféu Vivo Man of the Race como o maior pontuador da etapa, considerando as provas de sábado e domingo, com 108 tentos no total. Arthur Leist (Full Time Sports) marcou seu melhor resultado na Stock Car como quarto colocado na prova, seguido por Cesar Ramos (Ipiranga Racing).

Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time) foi o sexto, fechando mais um grande fim de semana na temporada, finalizando à frente de Rafael Suzuki (TMG Racing). Ricardo Maurício (Eurofarma RC) cruzou a linha de chegada na oitava posição, enquanto Felipe Massa (TMG) foi o nono. Daniel Serra perdeu a chance de lutar pela vitória após problemas no pit-stop e concluiu o domingo na décima colocação.

A festa do pódio — Felipe Baptista teve sua primeira experiência em um circuito de rua e comemorou muito o desempenho consistente da etapa: “Está sendo uma temporada incrível. Muito feliz por chegar em uma pista nova e desafiadora como essa e andar tão bem assim, na minha estreia em um circuito de rua. O ritmo foi muito bom, tanto ontem como hoje, e conseguimos uma ultrapassagem logo no início da segunda volta em cima do Serrinha. Depois, foi só administrar a distância, abrindo a cada volta. Foi um fim de semana que me ajudou muito no campeonato, então agora vamos a cada mês buscar fazer mais pontos possíveis a cada etapa e tentar buscar esse título”.

Nelson Piquet Jr. destacou o empenho da Cavaleiro Sports para lhe entregar um carro capaz de somar 108 pontos na jornada de Belo Horizonte. “Foi um fim de semana muito bom. De sexta-feira em diante a equipe fez um trabalho maravilhoso. Não tinha o ritmo do Felipe [Baptista], então o segundo lugar era o que a gente tinha. Parabéns a todos os organizadores. Sergio Sette Câmara, que evento maravilhoso! Parabéns”, declarou.

Por sua vez, Cacá Bueno comemorou o terceiro lugar conquistado, no seu primeiro pódio na temporada 2024. “Trabalhamos muito por esse pódio. Não tinha o mesmo ritmo do Felipe e do Nelsinho. A ideia foi preservar e guardar a posição de pódio, não valia arriscar. E por ser a primeira vez em BH, lotado, com a vibe boa, então é bom demais poder voltar”, vibrou.

Massa lidera temporada incrível — Pela primeira vez desde que estreou na Stock Car, em 2021, Felipe Massa fecha uma etapa na liderança do campeonato. O piloto, que vem sendo um dos grandes nomes do ano, subiu de terceiro para primeiro e agora soma 549 pontos. Mas a diferença que separa o piloto da TMG Racing dos três seguintes colocados é de somente seis tentos.

Com o triunfo deste domingo, Felipe Baptista chegou a 545 pontos, mesmo número de Ricardo Zonta, mas o paulista está em segundo no campeonato pelo primeiro critério de desempate — vitórias. Em seguida, na quarta colocação, aparece Dudu Barrichello, com 543. Maior prejuízo no fim de semana teve Julio Campos, que de líder caiu para a quinta posição, com 536 pontos, mas apenas 13 atrás de Massa. Rafael Suzuki é o sexto, com 491, seguido por Bruno Baptista, com 480. Gabriel Casagrande soma 466 e vem em oitavo, à frente de Enzo Elias, com 459, e de Daniel Serra, que soma 420.

A próxima etapa do campeonato será disputada entre os dias 7 e 8 de setembro e terá lugar no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 7, BH Stock Festival, Circuito Toninho da Matta, Belo Horizonte

Corrida principal (domingo), resultado final

1º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), 26 voltas em 52min14s633

2º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 2s504

3º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 5s528

4º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 6s962

5º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 8s127

6º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 9s527

7º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 10s362

8º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 11s452

9º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 12s598

10º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 13s514

11º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 16s436

12º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 17s369

13º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 18s192

14º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 18s683

15º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 20s013

16º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 23s171

17º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 27s435

18º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 28s969

19º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 43s842

20º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 46s561

21º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 51s101

Não completaram

Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 9 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 9 voltas

Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 18 voltas

Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 18 voltas

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 23 voltas

Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), 26 voltas

Excluído

Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze)

Classificação do campeonato após sete etapas:*

1º – Felipe Massa, 549 pontos

2º – Felipe Baptista, 545

3º – Ricardo Zonta, 545

4º – Dudu Barrichello, 543

5º – Julio Campos, 536

6º – Rafael Suzuki, 491

7º – Bruno Baptista, 480

8º – Gabriel Casagrande, 466

9º – Enzo Elias, 459

10º – Daniel Serra, 420

11º – Rubens Barrichello, 420

12º – Ricardo Maurício, 410

13º – Thiago Camilo, 375

14º – Cesar Ramos, 370

15º – Nelson Piquet Jr., 367

16º – Felipe Fraga, 350

17º – Guilherme Salas, 350

18º – Gaetano Di Mauro, 345

19º – Lucas Foresti, 338

20º – Átila Abreu, 323

21º – Arthur Leist, 308

22º – Cacá Bueno, 246

23º – Allam Khodair, 195

24º – Zezinho Muggiati, 192

25º – Gianluca Petecof, 188

26º – Vitor Baptista, 161

27º – Lucas Kohl, 126

28º – Marcos Gomes, 94

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

07 e 08/09 – 8ª etapa, Velopark (RS)

05 e 06/10 – 9ª etapa, Buenos Aires, Argentina

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Cascavel (PR) ou Brasília (DF)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Interlagos (SP)