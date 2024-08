Com onda de calor e tempo seco, qualidade do ar entra em nível ruim em São Paulo

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira (19). Esse é o nível intermediário na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Com dias seguidos sem chuva, a região concentra densa camada de poluição, que piora ainda mais com frequentes queimadas.

De acordo com a Cetesb, com o índice do ar ruim, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

No decorrer do dia, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o ar se mantém seco, com predomínio de sol, o que vai facilitar o rápido declínio dos percentuais de umidade. A temperatura permanece acima da média para a época do ano. A máxima alcança os 32°C, e os menores índices de umidade ficam um pouco abaixo dos 20%.

ONDA DE CALOR

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, de perigo, de onde de calor para dez estados: Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Segundo o alerta, a temperatura deve ficar 5°C acima da média pelo período de 3 a 5 dias.

BAIXA UMIDADE

O Inmet também emitiu o alerta laranja, de perigo, para baixa umidade dor ar em áreas do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Além disso, o alerta vale para todo o estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nessas regiões, a umidade do ar deve ficar entre 12% e 20%.

INCÊNDIOS FLORESTAIS

O CGE da Defesa Civil do estado emitiu alerta de risco para incêndios florestais para São Paulo, região Metropolitana, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Segundo o meteorologista do CGE, Willian Minhoto a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos ao longo do dia. Segundo ele, com exceção do litoral paulista, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar.