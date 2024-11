Com o tema “Natal em Londres”, Shopping Ibirapuera traz diversão e magia para todas as idades

O Natal se aproxima, e o Shopping Ibirapuera preparou uma série de atrações imperdíveis que prometem criar uma atmosfera mágica e acolhedora para toda a família. Com o tema “Natal em Londres”, a edição deste ano vai surpreender os visitantes com uma programação interativa e cenários deslumbrantes, perfeitos para registrar momentos inesquecíveis.

A decoração natalina contará com cenários instagramáveis (uma locomotiva e um salão de inverno londrino com piso de LED). Os corredores e vãos do shopping serão transformados em um verdadeiro espetáculo visual, com cascatas de LEDs e móbiles de bolas, arcos iluminados, entre outras peças que contribuirão para compor o espírito de Natal e trazer o charme da capital britânica para São Paulo.

Para manter a tradição, uma deslumbrante árvore de Natal será o ponto alto da decoração, além do trono do Papai Noel que proporcionará a foto das crianças com o “bom velhinho, sempre presente para alegrar os pequenos.

Além disso, a já tradicional Árvore Solidária marcará presença mais uma vez, permitindo que os clientes participem de uma campanha de solidariedade, ajudando a tornar o Natal mais feliz para aqueles que mais precisam.

A abertura oficial da programação será no dia 10 de novembro, às 15h, com a apresentação do Coral Villa Voice.

Presença do Papai Noel

Em meio a cenários natalinos e espaços interativos, as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel, diariamente, a partir do dia 11 de novembro, das 12h às 20h, no Piso Jurupis.

Árvore solidária

Já é tradição no Shopping Ibirapuera. Há 12 anos, cerca de 450 crianças do Instituto Cruz de Malta recebem de presente os brinquedos arrecadados na Árvore Solidária. A doação visa levar alegria e esperança aos pequenos de comunidades mais carentes. Para contribuir, basta ir ao Piso Moema, onde a árvore está localizada, e procurar uma das promotoras do evento, diariamente, das 12h às 20h, e realizar a doação de um brinquedo novo. Os presentes serão arrecadados no período de 11 de novembro a 12 de dezembro e serão entregues às crianças do Instituto Cruz de Malta.

Promoção

Neste ano, a cada R$500,00 reais em compras, o cliente receberá 1 número da sorte para concorrer a 4 Audi A3 ,1000 malas de bordo da Arezzo e 1000 panetones da Lindt. A promoção terá início no dia 14 de novembro, finalizando no dia 26 de dezembro.

Serviço:

Chegada do Papai Noel

Local: Piso Moema

Data – 10/11, às 15h