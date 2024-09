Com o que os clubes precisam ficar atentos no calendário 2025 da Conmebol

QUEM JOGA AS FASES INICIAIS…

Para os clubes brasileiros, que entram na segunda fase preliminar da Libertadores, a competição começa em 19 de fevereiro. Quem for disputar esse mata-mata já precisa estar minimamente organizado para não cair no meio do caminho.

FASE DE GRUPOS CONCENTRADA

Quem jogar a Libertadores vai ter uma fase de grupos intensa. Serão seis jogos em dois meses, entre abril e maio. A competição vai preencher seis dos nove meios de semana possíveis no período.

PAUSA LONGA NA LIBERTADORES

Por outro lado, o intervalo entre o fim da fase de grupos e o começo das oitavas de final vai durar dois meses e meio, praticamente. A data base para o início do mata-mata é 13 de agosto.

VAI PARA O MUNDIAL?

Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão confirmados no Mundial da Fifa. A competição ocorre entre 15 de junho e 13 de julho. Pode ser que algum caia antes e ganhe um refresco —indesejado.

Mas isso depende de como a CBF vai encaixar o calendário nacional no escopo feito pela Conmebol.

PLAYOFF SUL-AMERICANA X LIBERTADORES MANTIDO

A CBF até tentou tirar, mas o playoff entre os terceiros colocados da Libertadores e os segundos classificados na fase de grupos da Sul-Americana está mantido.

Eles já acontecem a partir de 15/16 de julho. Logo, bem próximo ao término do Mundial.

DATA FIFA COLADINHA AO MUNDIAL

A preparação para o Mundial de Clubes pode ser afetada por convocações das seleções. Tem data Fifa (jogos das Eliminatórias) no começo de junho. As seleções estarão reunidas entre os dias 2 e 10. O Mundial de Clubes começa cinco dias depois.

QUAL SERÁ A RESPOSTA DA CBF?

Agora o tamanho do problema será medido efetivamente quando a CBF cumprir a tarefa de definir como será o calendário 2025.

Vai parar tudo durante o Mundial? Vai preservar, ainda que parcialmente, as datas Fifa? Qual tamanho dos Estaduais? Fato é que o ano não vai ter mais do que 365 dias.