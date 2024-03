Com o pé no acelerador – Volvo projeta crescimento na venda de caminhões em 2024

2023 tinha tudo para ser um ano difícil para a indústria de caminhões e ônibus. E realmente foi. A antecipação das compras no final de 2022 por conta da implantação do padrão Euro 6 de emissões a partir de janeiro de 2023, que encareceu em cerca de 20% os preços dos novos caminhões, se refletiu em uma retração nas vendas de 16,39% em 2023 em relação ao ano anterior. Contudo, a retomada das vendas a partir do segundo semestre do ano passado fez com que muitas empresas do setor tenham atualmente perspectivas bastante otimista. É o caso da sueca Volvo. Depois de queda de 9% em seu faturamento em 2023, a empresa projeta para este ano um crescimento de 10% a 15%.

linha de caminhões florestais da Volvo – Divulgação

Dedicada a atender a todos os países da América Latina abaixo do México, a fábrica de Curitiba, no Paraná, exportou no ano passado 16% do volume produzido, com 84% consumido no Brasil. Ao todo, a Volvo entregou 19.647 caminhões no mercado brasileiro em 2023. Desse total, 14.020 unidades foram de veículos Euro 6, tecnologia de emissões que passou a ser obrigatória em caminhões produzidos no país no ano passado. Com 10.296 unidades Euro 6 licenciadas dos modelos FH, FM e FMX, a marca conquistou 30,7% de participação em caminhões pesados equipados com essa tecnologia de emissões. Na linha VM, as entregas da marca em veículos Euro 6 também foram expressivas, com 3.724 unidades e 27% de “share”, considerando semipesados e pesados. “Foi mais um ano de grandes conquistas. O mercado teve grande aceitação de nossos modelos Euro 6, garantindo mais uma vez nossa liderança nos segmentos acima de 16 toneladas”, comemora Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina.

Na América Latina, foram 23.652 caminhões Volvo entregues. Além do Brasil, outros mercados de destaque foram o Peru (2.007 unidades) e Chile (1.351). Para este ano, a Volvo prefere não arriscar um percentual da produção que deverá ser exportado. “Dependerá de uma série de fatores, principalmente da economia. A queda nos juros, a redução do desemprego, o aumento da renda e do consumo e a continuidade da valorização das ‘commodities’ anima. Contudo, as questões climáticas, que podem abalar as safras agrícolas, e as incertezas econômicas geradas pelas tensões geopolíticas são pontos de alerta”, explica Lirmann. Segundo a Volvo Financial Services, a inadimplência vem diminuindo e o início do processo de redução de juros já provocou uma inversão no perfil do financiamento.

caminhão Volvo FH 540 – Divulgação

Com 7.200 unidades emplacadas, o FH 540 foi novamente o caminhão mais vendido do Brasil, entre todas as classes, uma posição alcançada pela quinta vez seguida. Além da liderança geral, o FH 540 foi o caminhão Euro 6 mais emplacado no mercado brasileiro, com 5.803 unidades licenciadas nessa especificação. Outro destaque foi o modelo FH 460, com 3.783 emplacamentos, sendo 3.167 com motor Euro 6. Já a nova geração VM, na linha Euro 6, passou a ser equipada com motor de fabricação própria da Volvo, com potências maiores (290 cavalos e 360 cavalos) e até 10% mais econômico. A Volvo manteve sua boa posição entre os veículos para atender desde o setor de construção leve, como o VMX, e nos dedicados ao transporte muito severo, como o FMX 540 cavalos para 250 toneladas. A marca também ficou na liderança em modelos para a cana-de-açúcar, com 34% de “market share”, e em caminhões para a indústria florestal, com 36% de participação.

caminhão Volvo FH 540 – Divulgação

O ano de 2023 foi marcado ainda como bom para exportações de componentes da unidade brasileira da Volvo para outras fábricas da marca. Foram enviadas 2.781 caixas de câmbio eletrônicas I-Shift para os Estados Unidos, a Austrália e África do Sul, 2.953 cabines de caminhão para a linha de montagem da Bélgica e 8.595 blocos de motor para a matriz da Volvo, na Suécia. De quebra, 2023 também foi um ano de celebração para a Volvo em vendas de caminhões seminovos. Foram 1.799 unidades comercializadas, totalizando mais de 20 mil veículos entregues pela marca em 25 anos de atuação nesse negócio. A Volvo é líder entre as fabricantes que atuam com seminovos.

linha de montagem dos câmbios I-Shift – Divulgação

Se entre os caminhões, 2023 foi complicado, a operação de ônibus da Volvo no Brasil registrou crescimento. Foram 700 chassis entregues no país, uma evolução de 6,4% na comparação com o período anterior. No segmento de rodoviários, a marca mais uma vez mostrou sua força, com uma expansão de 60% nos licenciamentos. Um dos grandes destaques da Volvo em 2023 foi o início das entregas dos novos rodoviários B380R, B420R, B460R e B510R, o último, o ônibus mais potente do mercado brasileiro. A Volvo também reforçou seu compromisso com a redução de CO2, com o fortalecimento de sua oferta de eletromobilidade no mercado nacional. O modelo BZL elétrico fez uma demonstração bem-sucedida em Curitiba (PR) e iniciou testes em São Paulo (SP). O Brasil representou 55% das vendas de ônibus da Volvo na América Latina, com Chile e Peru participando juntos de 30% das 1.275 entregas no continente. Outro lançamento da Volvo em 2023 foi o chassi B320R, modelo versátil com versões para aplicações urbana, rodoviária e de fretamento. Com o novo motor D8K Euro 6, mais potente e econômico do que o da geração anterior, o chassi traz ainda a transmissão I-Shift de sétima geração, nas opções para uso rodoviário e de fretamento.