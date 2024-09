Com o Maverick R, Can-Am comemora 12º título consecutivo dos UTVs no Sertões

O novo veículo Can-Am Maverick R estreou em grande estilo no Sertões e dominou a categoria para UTVs, nas três primeiras posições da classificação geral do maior rally das Américas. Após oito etapas e cerca de 3.700 quilômetros percorridos, 2.100 deles de trechos cronometrados (especiais), a prova teve fim neste domingo (31/8), em Brasília (DF), com vitória da dupla Deni do Nascimento e Gunnar Dums na geral e na categoria UTV1. Desta forma, a Can-Am amplia sua hegemonia na competição, comemorando nada menos do que 12 títulos consecutivos entre os UTVs, a categoria que mais cresce nos ralis.

Os veículos produzidos pela marca canadense já largaram como maioria no grid dos UTVs: foram 73, entre 89 veículos no Sertões. A supremacia também pôde ser vista nos resultados da 32ª edição da prova. Além da classificação geral, competidores com UTVs da Can-Am faturaram as taças das seis categorias em jogo (UTV1, UTV2, UTV3, UTV45, UTV55 e UTVOP).

Destaque para o novíssimo Can-Am Maverick R, a sensação dos UTVs, que mostrou na prática o DNA vencedor da fábrica. O veículo traz motor turbo 1.0 de três cilindros, com entrega de 240 HP, e mostrou que oferece potência aliada a controle e resistência. Outros atributos da máquina são suspensão inovadora, cockpit centrado no piloto e transmissão de dupla embreagem com sete velocidades.

Domínio no pódio – Pela terceira vez na história do Sertões, o título geral dos UTVs foi conquistado pelo piloto catarinense Deni do Nascimento, a segunda seguida ao lado do navegador Gunnar Dums. Além da dupla vencedora, o Can-Am Maverick R dominou o pódio dos UTVs com os vice-campeões Zé Hélio e Bissinho Zavatti e a dupla terceira colocada da geral, Bruno Varela/Ari Fiuza. Outro destaque entre os competidores oficiais da Can-Am ficou por conta de Felipe Fraga e Eduardo Bampi, campeões da classe UTV 2, a bordo do Can-Am Maverick X3.

Para o catarinense Deni do Nascimento, tudo começou com a melhor escolha do UTV. “Competir com o Can-Am Maverick R foi a nossa decisão mais acertada, o UTV é fantástico, simplesmente surreal. A engenharia da Can-Am se superou mais uma vez, estávamos com um veículo próximo do original e fizemos um Sertões redondo, praticamente sem trocar peças”, relatou.

A disputa foi repleta de emoções. “Começamos um pouco para trás e conseguimos impor um ritmo muito forte da metade da corrida em diante, então exigimos muito do veículo em todas as etapas. Assumimos a liderança na sexta etapa e fomos ampliando até o penúltimo dia, quando conseguimos uma vantagem um pouco confortável. Só tenho a agradecer os patrocinadores e todos que nos ajudaram na conquista de mais esse título, foi sensacional”, continuou Nascimento.

Segundo colocado na classificação geral e na UTV1, Zé Hélio estava eufórico na chegada a bordo do Can-Am Maverick R. “Este UTV está um nível acima. É espetacular, a gente não precisa ficar trocando peça todos os dias e isso nos ajudou muito. No fim das contas, fizemos uma ótima prova. E ano que vem a gente volta pra ganhar”, avisou o piloto, pentacampeão do Sertões entre as motos.

Títulos da Can-Am no Sertões (geral categoria UTVs)

2024 – Deni do Nascimento/Gunnar Dums

2023 – Deni do Nascimento/Gunnar Dums

2022 – Rodrigo Varela/Matheus Mazzei

2021 – Deninho Casarini/Ivo Mayer

2020 – Deninho Casarini/Ivo Mayer

2019 – Deni do Nascimento/Idali Bosse

2018 – Enrico Amarante/Breno Rezende

2017 – Bruno Varela/João Arena

2016 – Bruno Sperancini/Breno Rezende

2015 – Bruno Sperancini/Lourival Roldan

2014 – Vinícius Mota/Rafael Shimuk

2013 – Carlo Collet/Marcos Lara

Sertões 2024 – Resultados (extraoficiais)

Classificação final (cinco primeiros)

Geral UTVs

1º – Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101 – 28:50:06.62 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

2º – Zé Hélio / Bissinho Zavatti #108 – 29:07:43.00– Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

3º – Bruno Varela / Ari Fiuza #110 – 29:13:38.17 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

4º – Tomas Luza / Flávio França #109 – 29:17:04.67

5º – Felipe Fraga / Eduardo Bampi #188 – 29:19:39.06 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

6º –Thiago Fraga / Marcelo Ritter #122 – 29:27:51.53 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

7º – Bruno Conti / Jhonatan Ardigo #134 – 29:34:51.18 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

26º – Nelson Piquet Jr / Felipe Bianchini #233 – 31:27:45.30 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

36º– Helena Deyama / Cristina Starling #145 – 32:14:29.92 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

41º – Deninho Casarini / Breno Resende #112 – 32:56:57.03 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

42º – Fábio Pirondi / Enio Bozzano #103 – 33:01:33.34 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

53º – Gabriel Varela / Guilherme Pinheiro #121 – 34:18:48.95 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

69º – Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102 – 38:22:26.09 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

72º – Reinaldo Varela / Tulio Taniguchi # 120 – 40:58:17.33 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

UTV1

1º – Deni do Nascimento / Gunnar Dums #101 – 28:50:06.62 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

2º – Zé Hélio / Bissinho Zavatti #108 – 29:07:43.00– Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

3º – Bruno Varela / Ari Fiuza #110 – 29:13:38.17 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

4º – Tomas Luza / Flávio França #109 – 29:17:04.67

5º –Thiago Fraga / Marcelo Ritter #122 – 29:27:51.53 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

6º – Bruno Conti / Jhonatan Ardigo #134 – 29:34:51.18 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

10º – Deninho Casarini / Breno Resende #112 – 32:56:57.03 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

11º – Fábio Pirondi / Enio Bozzano #103 – 33:01:33.34 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

12º – Gabriel Varela / Guilherme Pinheiro #121 – 34:18:48.95 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

14º – Rodrigo Varela / Matheus Mazzei #102 – 38:22:26.09 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am

UTV2

1º – Felipe Fraga / Eduardo Bampi #188 – 29:19:39.06 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

2º – Conrado Matsumoto / André Munhoz #182 – 29:37:56.58 – Can-Am Maverick X3

3º – Pedro Mac Dowell / Daniel Spolidorio #114 – 29:45:00.84

4º – Leonardo Beleza / Solon Mendes #130 – 29:47:15.12

5º – Júlio César Bonotto / Bruno Tesser #161 – 29:55:00.33 – Can-Am Maverick X3

9º – Nelson Piquet Jr / Felipe Bianchini #233 – 31:27:45.30 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

UTV55

1º – Nadimir Kayser / Robson Schuinka #155 – 30:27:44.64 – Can-Am Maverick X3

2º – Vilson Thomas / Rafael Ferreira #148 – 31:02:31.70 – Can-Am Maverick X3

3º – Hermann Scherer / Tomas Vizzoto #156 – 31:11:50.11

4º – Tomaz Santos / Claudio Rieser #258 – 31:59:34.40 – Can-Am Maverick X3

5º– Helena Deyama / Cristina Starling #145 – 32:14:29.92 – Can-Am Maverick X3 – Equipe Can-Am

UTV Over Pro

1º – Ricardo Basso / Wellington Rezende #169 – 29:35:40.25 – Can-Am Maverick X3

2º – Adriano Benvenutti / Ivo Mayer #165 – 29:39:19.70 – Can-Am Maverick X3

3º – Julio Capua / Emerson Cavassin #160 – 30:23:33.71

4º – Leandro Torres / Lourival Roldan #146 – 31:17:26.44

5º – Ivan Kuhnen / Rafael Espíndola #116 – 31:41:20.72 – Can-Am Maverick X3

7º – Reinaldo Varela / Tulio Taniguchi # 120 – 40:58:17.33 – Can-Am Maverick R – Equipe Can-Am