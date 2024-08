Flamengo de Guarulhos encara o Paulista de Jundiaí nas quartas de final da Segundona

Os quatros jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão estão programados para este sábado. Um dos destaques é o confronto do Flamengo de Guarulhos com o Paulista, que será realizado às 7 horas da noite no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

O atacante Felipe Reis elogiou a preparação do elenco rubro-negro e mostra-se confiante na conquista de resultado favorável, mesmo mostrando respeito pelo adversário.

“O Paulista é um clube de camisa pesada e que não faz tanto tempo estava na elite estadual e chegou até a disputar a Libertadores. Por outro lado, nossa campanha é bastante consistente e o trabalho durante a semana foi muito bem realizado. Estou otimista”, resume o jogador que conta com gerenciamento de carreira da BL Sports.

CAMPANHAS

O Flamengo disputou um total de 14 jogos nas duas primeiras fases da competição. Foram oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 29 gols pró e 14 contra.

O Paulista tem uma campanha similar, somando sete vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 28 gols marcados e dez sofridos.