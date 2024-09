Com o apoio do governador Tarcísio, Gilvan lança campanha com mais de 6 mil pessoas

O candidato a prefeito de Santo André pelo PSDB, Gilvan, lançou oficialmente sua candidatura ao cargo de prefeito nesta quinta-feira (5), em evento realizado no salão social do Clube Atlético Aramaçan. Com a presença de 6 mil pessoas, o prefeiturável recebeu apoio formal do governador Tarcísio de Freitas, fez um discurso emocionante ao lado do prefeito Paulo Serra e caiu nos braços do povo.

“Felicidade imensa de estar aqui, uma festa tão linda. Quero agradecer o apoio do governador Tarcísio de Freitas ao nosso projeto e também a cada um que está aqui. Estamos nos encontrando nas ruas em uma campanha que nos enche de orgulho. Vamos, juntos, continuar transformando a cidade, continuar o trabalho incrível do prefeito Paulo Serra. A partir de hoje vamos cobrir essa cidade com uma onda azul até a vitória”, discursou Gilvan.

Por meio de vídeo articulado pela primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, o governador Tarcísio de Freitas fez questão de enviar apoio público a Gilvan. “Quero manifestar meu apoio a esse projeto de continuidade do trabalho do prefeito Paulo Serra em Santo André e garantir todo o nosso suporte para o Gilvan seguir trabalhando para melhorar a cidade. Santo André vai dar certo de novo”, comentou.

Além do prefeito Paulo Serra e da deputada estadual Ana Carolina Serra, dividiram o palco com Gilvan sua esposa, Jéssica Roberta, a candidata a vice-prefeita Silvana Medeiros, além de vereadores, secretários, apoiadores e representantes da sociedade civil.

“Ninguém faz nada sozinho e essa equipe que está aqui é responsável por essa mudança que aconteceu em Santo André. Todo mundo que mora na cidade sabe que a vida mudou para melhor, ainda tem muitos desafios pela frente, mas avançou muito. Gilvan representa esse projeto de continuidade do que fizemos. Temos que continuar trabalhando e mostrar para a cidade que o Gilvan é o caminho seguro para Santo André”, ressaltou Paulo Serra.

“Quero muito agradecer a todas essas pessoas que desde a época da minha campanha sempre nos acolheram com muitas palavras de otimismo. Agora estamos à frente de uma grande missão que é eleger o Gilvan e deixar a cidade no caminho certo. Todos nós que estamos aqui nesta noite fizemos uma transformação na cidade que vai continuar acontecendo com o Gilvan e a Silvana”, garantiu Ana Carolina Serra.

O evento foi grandioso e emocionou o público presente com shows pirotécnicos embalados pelo jingle da campanha. “Essa energia é o que nos impulsiona. Quero dizer ao Gilvan que vou sempre estar ao lado dele para construir um governo de continuidade do trabalho do prefeito Paulo Serra. Tenho certeza que vai dar certo de novo”, destacou Silvana Medeiros.