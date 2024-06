Com o apoio de Roca Brasil, Jundiaí receberá o projeto “Brincando na Praça”

A Roca Brasil, um dos principais polos fabris de Jundiaí, anuncia a sua participação e apoio ao “Brincando na Praça”, que oferecerá um dia repleto de atividades recreativas para toda a família. O projeto, que já está em sua 12ª edição, acontecerá no dia 16 de junho (domingo) das 10h às 17h no Centro Cultural e Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto e promete proporcionar momentos de diversão, lazer e integração para toda a comunidade local.

A ação é realizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, através da Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte, incentivado pela Roca Brasil e executada pela RMC Esportes. Além disso, o projeto conta com o apoio da prefeitura municipal de Jundiaí, através da Secretaria de Estado da Juventude e Lazer.

O projeto “Brincando na Praça” tem como objetivo promover a convivência familiar e comunitária em um ambiente saudável e agradável, estimulando o uso dos espaços públicos para atividades lúdicas e educativas. A Roca Brasil, por sua vez, é comprometida com iniciativas de responsabilidade social e ambiental e acredita na importância de incentivar eventos que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.

“Apoiar o projeto ‘Brincando na Praça’ é uma forma de reforçar nosso compromisso com a comunidade e com o desenvolvimento cultural e educacional das pessoas que vivem em nosso entorno. Por isso, acreditamos que proporcionar espaços de lazer e convivência é essencial para promover a integração social e o bem-estar das famílias. Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa”, pontua Luiz Claudio Ferreira Leite Pinto – Gerente Qualidade e Sustentabilidade da Roca Brasil.

Entre as atividades que serão oferecidas estão vôlei, basquete, futebol, tênis, peteca, aula de dança, jogos de tabuleiro, cama elástica, damas gigantes, além de aferição de pressão arterial.

Serviço

Projeto Brincando na Praça

16 de junho de 2024 (Domingo) – 10h às 17h

Complexo Educacional Cultural e Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto

Rua Londrina, 865 – Jd. Martins – Jundiaí/SP

Não é necessário fazer inscrição