Com novo hino, Taça das Favelas realiza evento de lançamento da edição de 2024

Idealizada pela Central Única das Favelas (CUFA), a Taça das Favelas entra em sua quarta edição em São Paulo e o evento de lançamento foi realizado na última quinta-feira, 27 de junho. Com o lema “Um gol para toda vida”, a competição é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo e tem a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) como apoiadora.

O intuito principal é incentivar o esporte e a integração social, além de dar visibilidade a jovens de comunidade. Ao todo serão mais de 100 times de favelas paulistas disputando o troféu da competição que tem a final comumente sediada em um grande estádio, como ocorreu na edição passada que foi realizada no Estádio do Canindé.

Marcelo Lázaro, uma das lideranças do time da Favela do Oratório, localizada em Mauá (região metropolitana da capital), valorizou o apoio dado pela Prefeitura de São Paulo à Taça das Favelas. Ele afirmou reconhecer o poder transformador do futebol principalmente nas comunidades e a relevância da integração sócio-educativa através do esporte: “Incentivar a criança e o adolescente não só no futebol como também em outras atividades esportivas é fundamental para dar oportunidade. Lideranças são valorizadas estando em um evento de potência e grande importância”.

O evento contou com a participação de representantes de algumas das favelas que disputarão o torneio e foi apresentado por Hélio de la Peña e Letícia Vidica. Além deles, os cantores Dudu Nobre, Nega Gizza e Tierry marcaram presença interpretando novo hino da competição, a música “Coração nos Pés”.

Com o início do campeonato, os jogos acontecerão na zona leste da capital, no campo do Centro Esportivo Vila Manchester, cedido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).