Com novas placas, Ribeirão Pires reforça sinalização da Rua Capitão José Gallo

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizou na última sexta-feira (24) a instalação de novas placas indicativas na Rua Capitão José Gallo. A melhoria faz parte do pacote de investimentos implementados pelo município para a sinalização viária de um dos principais acessos ao Centro da Estância. As novas placas substituem as antigas e agora oferecem melhor visibilidade aos condutores.

Foram instaladas placas indicativas de locais como Terminal Rodoviário Municipal, Complexo Ayrton Senna e também de faixa elevada para redução de velocidade dos motoristas. A troca das placas menores, como preferência, proibição de estacionamento, lombadas e limites de velocidade, também fazem parte do pacote, bem como a pintura de sinalização de solo.

“Como este é um dos principais acessos ao Centro da cidade e tem um alto volume de veículos, estamos sempre de olho nos reforços que a via precisa para garantir uma melhor fluidez e segurança”, explicou o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco.

Acesso ao Itacolomy – Em 2023, a Rua Capitão José Gallo ganhou um novo acesso ao Jardim Itacolomy, e com a nova sinalização, favoreceu a melhoria no fluxo e também maior segurança para conversão.