Com nova sede do Imprerp, Ribeirão Pires economizará R$ 140 mil ao ano

O Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires) ganhará nova sede e a Prefeitura prevê economia de R$ 140 mil por ano. O novo local que abrigará o Instituto fica no Paço Municipal da Estância, na Rua Miguel Prisco, 288, no Centro.

Após reforma, o novo local passará a atende aposentados e pensionistas da Prefeitura já nesta segunda-feira (25). A sede funcionará das 9h às 16h, com todos os serviços que já realizavam no antigo endereço, na Avenida Fortuna, também no Centro.

A ideia de transferir a autarquia para o Paço Municipal partiu do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, que entende que algumas sedes administrativas têm que ficar próximo à Administração Municipal.

“O prefeito Guto nos fez o convite e nos mostrou argumentos sólidos para que aceitássemos a mudança. O prefeito nos explicou que fica mais fácil para os servidores que o Imprerp funcionasse próximo à Prefeitura, especialmente próximo ao setor de Recursos Humanos, por exemplo. A outra explicação foi exatamente sobre a economicidade que essa mudança traria aos cofres municipais”, explicou o superintendente do Imprerp, o advogado Clayton Soares dos Santos.

Com a transferência de local, servidores terão acesso ao Instituto e ao RH praticamente no mesmo local, com distância de menos de 15 metros de um ponto ao outro. Conforme Santos, se algum funcionário precise de alguma documentação do Recursos Humanos basta dirigir-se à porta do lado.

“Além disso, há também a questão da economia aos cofres municipais. Por ano, a estimativa é que a Administração Municipal economize R$ 140 mil, já que não precisa mais pagar o aluguel da sede do Instituto”, explicou o superintendente do Instituto.