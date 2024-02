Com nova entrega de moradias, Governo de SP atende 704 famílias em 1 ano em São Sebastião

Recomeçar com segurança e dignidade é uma realidade para 704 famílias do Litoral Norte que perderam casas durante chuvas extremas há exatamente um ano. Nesta segunda-feira (19), o governador Tarcísio de Freitas entregou 518 moradias no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. No início do mês, outras 186 famílias também foram beneficiadas na região de Maresias, garantindo atendimento recorde e agilidade em uma ação habitacional sem precedentes. O investimento estadual totalizou R$ 260 milhões nos dois empreendimentos.

“Só existe uma maneira de homenagear aqueles que nos deixaram. É seguir em frente e trabalhar para que nunca mais aconteça algo parecido com o que aconteceu. É trabalhar para que quem perdeu tudo tenha tudo de volta, trabalhar para que as pessoas voltem a ter casa, voltem a ter colégio e para que a educação venha. E tenho que louvar o esforço da Prefeitura de São Sebastião, que está transformando este núcleo em um bairro”, afirmou Tarcísio.

“Eu preciso agradecer a vocês, moradores. Vocês são muito fortes porque superaram tudo isso e estão aqui hoje para começar de novo. Meu desejo é que estas residências sejam uma benção na vida de cada um e que vocês possam ser muito felizes. Esta entrega representa um laço inquebrantável entre o Governo do Estado e São Sebastião”, acrescentou o governador.

A cerimônia reuniu a primeira-dama estadual e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, o vice-governador Felicio Ramuth, os secretários estaduais Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), André Porto (Gerência de Apoio do Litoral Norte), coronel PM Henguel Ricardo Pereira (Casa Militar e Defesa Civil) e Roberto de Lucena (Turismo e Viagens), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Reinaldo Iapequino, deputados, vereadores e as famílias beneficiadas com moradia digna.

O Governo de São Paulo priorizou o atendimento de moradores afetados pelos deslizamentos e cadastrados pela CDHU logo após o socorro do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em fevereiro de 2023. A maioria das famílias que receberam as 518 residências no bairro Baleia Verde morava na Vila Sahy, área fortemente atingida pelo desastre. A mudança para o novo endereço começa nesta terça (20).

O conjunto possui 30 prédios de quatro pavimentos e 38 casas térreas, sendo 18 delas adaptadas para pessoas com deficiência. Construídos em um ano, os imóveis têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 41 m² de área útil. Nos espaços comuns, há parque infantil, aparelhos de ginástica, quadra poliesportiva, área verde, espaço pet, estacionamento, locais de convivência e centros de apoio ao condomínio.

“É um dia de muita alegria porque estamos fazendo esta inauguração. Vocês todos que estão aqui sabem do esforço e da dedicação que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a CDHU tiveram para fazer com que este sonho pudesse se tornar realidade”, declarou o secretário Marcelo Branco.

Com a entrega de moradias definitivas na região da Baleia Verde em 10 meses após o início das obras, o Governo de São Paulo estabelece um novo marco no atendimento habitacional após desastres naturais no país. Em situações normais, conjuntos do mesmo porte seriam entregues em cerca de 36 meses, aproximadamente. Assim, a gestão estadual inovou para superar dificuldades técnicas e propor soluções de desburocratização em São Sebastião.

A ação do Governo de São Paulo para reduzir o déficit habitacional se estende pelo Litoral Norte, com ênfase nas áreas de risco. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação coordena a construção de novos empreendimentos – um deles, no bairro Topolândia, também em São Sebastião, terá 256 unidades e está em fase de licitação.

Tecnologia modular

As 518 moradias erguidas no bairro Baleia Verde utilizam tecnologia “wood frame”, uma construção pré-fabricada em que os módulos saem prontos da fábrica para montagem no local da instalação. O uso da técnica inovadora permitiu ao Governo de SP o recorde na execução das novas moradias, na comparação a casos de desastres similares no país.

Largamente utilizada no exterior, especialmente em países e regiões sob condições meteorológicas extremas, a tecnologia de construção pré-fabricada atende a certificações que demonstram isolamento térmico e acústico adequados, além de normas técnicas de desempenho (NBR), em parâmetro equivalente às tradicionais casas de alvenaria.

Todas as famílias atendidas com moradias em Maresias e no Baleia Verde receberam auxílio extra para um recomeço digno, com kits de eletrodomésticos da linha branca compostos por geladeira, fogão, micro-ondas e tanquinho de lavar roupas, além de botijão de gás, camas, colchões e travesseiros.