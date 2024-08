Com Neymar como embaixador global, Tropicool inaugura primeiras lojas no Brasil

A Tropicool, marca de açaí e super alimentos, lança suas primeiras lojas no Brasil. A inauguração oficial será no dia 22 de agosto, na Rua Mateus Grou, n°40, Pinheiros, Rua Bela Cintra 306, Consolação e Rua Alvorada 1289, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. A marca chega ao país com Neymar Jr como o garoto propaganda da marca.

Rafael Prado, Head Global da Tropicool, fala sobre a importância desse movimento no mercado nacional. “Nós estamos presentes em mais de 10 países e com 120 pontos de venda ao redor do mundo, com um portfólio que vai além do açaí. Agora no Brasil, a intenção é mostrar a força de um produto de qualidade premium. A Tropiccol tem no seu menu frutas, como manga, açaí zero, coco e não vamos parar de inovar. Smoothies com receitas únicas de super alimentos harmonizados, sucos de frutas tropicais, toppings selecionados, tudo pensado para que sempre sigamos melhorando nossa decisão e proposta alimentar”, pontua o executivo.

A empresa aposta na inovação e qualidade para o mercado, se diferenciando, radicalmente, das tradicionais lojas do produto existentes no mercado brasileiro. Pensando em uma durabilidade de qualidade, a Tropicool desenvolveu uma polpa de açaí que viaja em embalagens, com um tempo de validade de um ano. O açaí é resfriado quase que automaticamente no momento de consumo, ao passar por máquinas de sorvete ou frozen yogurt. O produto da Tropicool é orgânico, sem conservantes ou corantes.

Neymar Jr e a Sustentabilidade

Ainda guardado a “sete chaves”, a Tropicool está elaborando novos itens para o segundo semestre, com a parceria de Neymar Jr. Esses produtos estão em ajustes finais e serão revelados em breve, mas já se sabe que será uma linha orgânica inovadora, saborosa, também sem corantes ou conservantes adicionados.

Além disso, a empresa tem como forte foco ações de sustentabilidade. Parte do lucro é revertido para apoiar as famílias produtoras no Acre, em um programa de social e de reflorestamento em parceria com a SOS Amazônia. A expectativa é plantar 1,2 mil árvores só este ano.

Plano de Expansão

Com a chegada da inauguração da primeira loja, a empresa planeja ações no mercado brasileiro. Rafael comenta quais são os planos para a Tropicool em 2024 e próximos anos da Tropicool no cenário brasileiro. “O nosso plano é expandir e abrir pelo menos 24 pontos de venda no país até o fim do ano. E terminar até o ano de 2026 com mais de 100 pontos, sendo a maior parte no formato de franquia, segmento que temos expertise mundial”, finaliza.

A empresa é um case inusitado, pois trata-se de um produto genuinamente brasileiro que conquistou exigentes mercados, como o de Dubai, por exemplo.