Com Netflix, Malu Borges brilha em première de Emily em Paris

Malu Borges está em Roma para a première de Emily em Paris. A segunda parte da quarta temporada será lançada oficialmente nesta quinta-feira, dia 12. Fã obcecada da série, que é fenômeno global e ganhou popularidade a partir de seu lançamento em 2020, Malu viajou à convite da Netflix e marcou presença na première oficial no The Space Cinema Moderno, sendo a única influenciadora brasileira a participar desta experiência junto com o elenco da produção. Na manhã desta terça-feira, Malu conheceu algumas das locações mostradas na trama, ao lado de um seleto grupo de influenciadores internacionais.

Os primeiros episódios da quarta temporada de Emily em Paris estrearam no dia 15 de agosto. Na parte 1, Emily (Lily Collins) se separou de Alfie (Lucien Laviscount) e voltou a se aproximar de Gabriel (Lucas Bravo), tendo que lidar com a gravidez de Camille (Camille Razat). Na segunda parte da nova temporada, o vínculo entre Camille e Gabriel e um novo interesse amoroso leva Emily para novos ares: Roma.